Ece Sükan: Beraber değiliz

Bir dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Ece Sükan Bebek'te görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, taksi beklerken objektiflere yansıyan Sükan, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayıp - yaşamadığı yönündeki sorulara; "Güzel bir çalışma ortamımız vardı. Dizi, çok güzel gidiyor. Ara ara tatil yaptım, güzel bir yaz geçti benim için diyebilirim" şeklinde geçiştirirken sadece "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.