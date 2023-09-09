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        Ece Sükan: Beraber değiliz

        Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayıp - yaşamadığı yönündeki sorulara cevap verdi; "Beraber değiliz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:27
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        "Beraber değiliz"
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        Bir dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Ece Sükan Bebek'te görüntülendi.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, taksi beklerken objektiflere yansıyan Sükan, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayıp - yaşamadığı yönündeki sorulara; "Güzel bir çalışma ortamımız vardı. Dizi, çok güzel gidiyor. Ara ara tatil yaptım, güzel bir yaz geçti benim için diyebilirim" şeklinde geçiştirirken sadece "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.

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        #Ece Sükan
        #Çağatay Ulusoy
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