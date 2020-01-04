Eczane çalışma saatleri neredeyse hergün merak edilen bir durum. Hastanede işi olanlar ya da acil ilaç almak isteyenler eczaneye giderek ilaçlarını almak istiyorlar Fakat eczanelerin saat kaçta açılıp, saat kaçta kapandığını o an aklımıza gelmiyor olabilir. Sizler için "eczaneler saat kaça kadar açık, hafta sonu eczaneler açık mı, cumartesi eczaneler kaça kadar açık" gibi merak edilen soruların yanıtını hazırladık. Aşağıdaki 2020 eczane çalışma saatlerine göre ilaç temin edebilirsiniz. Mesai saatleri dışında ise nöbetçi eczaneleri sayfamızın altındaki linke tıklayarak bulabilirsiniz. Size en yakın eczaneye ulaşarak ilaç temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Aşağıdaki saatleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı illerde yarım saat erken ya da yarım saat geç çalışma saati uygulanabilir. Kendi ilinizin Eczacı Odası sayfasından kontrol edebilirsiniz.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Pazartesi eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Salı eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Çarşamba eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Perşembe eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Cuma eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Cumartesi eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 10:00-18:30

Pazar eczana saat kaçta açılır, kapanır? : Nöbetçi eczaneler çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günleri de tam gün olarak tatil ilan edilmektedir. Bu tarihlerde nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Nöbetçi eczaneler, hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler kapandıktan sonra devreye girer. Sabah eczaneler açılana kadar açıktırlar.