Eda Aroyo Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Make a Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Aroyo'nun Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Bize "Make a Wish" Derneği'nin çalışmalarından bahseder misiniz, uluslararası bir Dernek'siniz..Hangi çalışmaları yürütüyorsunuz Türkiye'de?

Eda Aroyo: Biz Türkiye'de 2000 yılından bu yana varız. Misyonumuz şöyle; 3-18 yaş arası hayati tehlike taşıyan hastalığa sahip çocukların dileklerini yerine getiriyoruz. Şu anda dünyada 30 bin çocuğun dileğini yerine getiriyoruz 50 ülkede varız. Yıllık toplantılarımız oluyor ve daha ne kadar çok çocuğun dileğine ulaşabiliriz bunları konuşuyoruz. Her ilde hizmet veriyoruz. Merkezimiz İstanbul'da , hediyeleri buradan alıp illere dağıtıyoruz.

Farkındalık boyutu sizi tatmin ediyor mu? Siz Kurumsal sosyal sorumluluk olarak da çalışıyorsunuz..Büyük şirketler size destek veriyor..

Eda Aroyo: Artık şirketler daha fazla bu işe önem veriyorlar; biz bir proje geliştirdik "Dilek Takım Çalışması" bir gün belirleyip şirket çalışanlarını bir eğitimden geçiriyoruz, onların önüne çocukların dileklerini koyuyoruz ve onlardan yaratıcılık bekliyoruz yani dileğin planlanmasını bekliyoruz. Gerçek bir çocuğun hayatına dokundukları bir gün yaşıyorlar. Daha sürdürülebilir projeler yapılabilir. Şimdi birçok proje yapılıyor fakat bazen devamı gelmiyor..

Tabi geçmişte Türkiye'de bazı derneklere karşı güven kaybı oldu, bizim görevimiz şirketlere karşı güven aşılamak, doğru projelerle ve doğru bütçelerle onların karşısına çıkmak..

Geçen sene 65 çocuğun dileğini gerçekleştirdik Türkiye genelinde. Çocukların çoğu teknolojik alet istiyorlar yüzde 44'ü. Ünlü biri ile tanışmak istiyorlar bunun içinde Make a Wish Global ile çalışıyoruz.

Türkiye'de bir STK olarak hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Eda Aroyo: Dediğim gibi bir kere güvenirlilik çok önemli, Doğu'da gerçekleştirebileceğimiz dilekler konusunda çocuklara ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen gidemeyebiliyoruz. Mesela istiyoruz ki bir teknoloji firması sadece yardımı bu sene yapıyim değil de daha sürdürülebilir bir şekilde yıllara bölerek yapsın istiyoruz. Her sene 200 çocuğun dileğini yerine getiriyoruz, ama daha ulaşamadığımız niceleri var..

2019 hedefleriniz?

Eda Aroyo: Daha fazla çocuğa ulaşmak hedefimiz; şirketlerle değişik başka projeler üretebilmek ve bu projeleri hayata geçirebilmek en büyük hedefimiz.