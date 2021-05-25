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HaberlerTelevizyonEDHO Haşmet Façalı ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet Façalı diziden ayrılıyor mu? Turgut Tunçalp
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EDHO Haşmet Façalı ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet Façalı diziden ayrılıyor mu? Turgut Tunçalp...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Haşmet Façalı'nın öleceği iddiası, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet Façalı ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

EDHO Haşmet Façalı ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet Façalı diziden ayrılıyor mu? Turgut Tunçalp

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Haşmet Façalı'nın dizinin yeni bölümünde vurulduğu görülüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet Façalı ölecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA HAŞMET FAÇALI ÖLECEK Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar'da Haşmet Façalı (Façalı Dayı)karakterini canlandıran Turgut Tunçalp diziden ayrılacağı konuşuluyor. Haşmet Façalı ölerek diziden ayrılacağı tahmin ediliyor.

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