Ediz Hun, Atatürk ile annesinin fotoğrafının hikâyesini ilk kez anlattı

Ediz Hun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde söyleşiye katıldı.

Samsun Müzesi'ndeki söyleşide Ediz Hun, kendisi için 'Kutsal fotoğraf' olduğunu dile getirdiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, Atatürk ile Ediz Hun'un öğretmen annesi Neşvet Hun yer alıyor.