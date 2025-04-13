Ediz Hun, vasiyetini açıkladı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Yeşilçam sinemasının usta ismi Ediz Hun, Kriton Curi Çevre Vakfı tarafından düzenlenen ‘Sosyo Ekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkilere' başlıklı konferansa katıldı. Bilimsel ve sevgi temalı bir konuşma gerçekleştiren Ediz Hun, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Konferansı; Ediz Hun’un eşi Berna Hun, kızı Bengü Hun ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da takip etti.

Ediz Hun

"YARADANA ÇOK İNANIRIM"

Ediz Hun, hem konuşmacı olarak hem de katılımcılara olan yakın ilgisiyle büyük takdir topladı. Etkinlik sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ediz Hun, "Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz?" şeklindeki soruya; "Allah’ın lütfu. Ben yaradana çok inanırım. En zor anımla dâhi yardımcı olduğunu hissederim. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. İnanmayan çok azdır diye düşünüyorum. Bir tılsım var bu yaşamda, bir anlamı var. Hiçbir şey tesadüf değil, hepimizin bir görevi var. İnsanları üzmemek, kırmamak gerekiyor. İnsanlara sevgi ile yaklaşırsa bunu başarırız” yanıtını verdi.

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos REKLAM NÜFUS ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİ Dünyadaki nüfus artışının Küresel ısınma ve iklim değişikliğindeki önemine dikkat çeken Ediz Hun; "Nüfus artışı ciddi bir konu. Şu anda 8 milyarı aşmış durumda. Bu şekilde giderse ileride insanoğlu çok daha büyük zorluklarla karşılaşabilir. Onun için nüfusu belirli bir şekilde kontrol altına almak gerekecektir. 2060’larda 10 milyarı geçeğiz. Gençlerimizi, bayağı zor şartlarda yetiştireceğiz. Sorunlar çok fazlayken savaşlarla zaman harcamamalıyız. İnsanlığın sevgiyle birbirini kucaklaması gerekiyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın kucaklaşırsak çok daha sağlam adımlar atabiliriz” diye konuştu. Berna Hun - Ediz Hun - Bengü Hun SAĞLIKLI YAŞAM TAVSİYELERİ Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalıştığını anlatan Ediz Hun, bu konuda şunları söyledi: Mümkün olduğunca sabahları yumurta yemeye dikkat ediyorum. Normal kahvaltımı yapıyorum. Özel aşırı kullandığım bir şey yok. B vitamini alırım. Balık yağı tüketiyorum. Yazın güneşte kalın. Güneşin getirdiği D vitamini en önemlisi. Ne kadar fazla güneşte kalırsak sonbaharda, kışın o kadar geç gribe yakalanırsınız. Evde kürek var, jimnastik aletlerim var. Onları yapıyorum. Kilo almamaya çalışıyorum. Plajda erkeklere bakıyorum herkes belli bir yaştan sonra göbeğini çekiyor. Bende de bir zaman vardı ben de çekiyordum. Her kilo, kalbi yoruyor.

REKLAM KANSERİ YENMİŞTİ 8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini anlatan Ediz Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edildiğini belirten Hun; "Kendimi fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın” dedi. VASİYETİ, KİTAPLARI OLDU Ediz Hun, kitaplarıyla ilgili vasiyetini açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen Ediz Hun; bu konudaki düşüncelerini; "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Onlara bir kartoteks yapacağız. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” şeklinde dile getirdi.

REKLAM "TEKLİFLER GELİYOR AMA KOLAY ROLLER" Yüzlerde filmde imzası olan Ediz Hun, oyunculuktan neden uzak olduğunu açıkladı. Gelen teklifler olduğunu söyleyen Hun, ağır bir rol olursa oynayabileceğini şöyle ifade etti: Sinemada belirli bir yaşa gelmiş insanın rolü kısıtlı oluyor. Ya dede oluyor ya baba oluyor, onun da fonksiyonu az oluyor. Öyle bir rol olması lazım ki o rolü ağırlıklı olarak ben canlandırayım. Teklif geliyor ama istemiyorum. Baba rolü falan... Kolay roller... Ediz’i imaj olarak zihinlerinde, gönüllerinde tuttukları için Ediz’den bir performans bekliyorlar. Belirli yere gelmiş insanlarız. Ona göre rol olmalı ki oynayalım. Baba rolü yeterli değil. Bir narkoman rolü olabilir. Kriz geçiren. deli rolü olabilir. Ölüme giden bir adam olabilir. Bir şey olmalı ki aferin adama desinler, beni beğensinler. Baba olmuş, dede olmuş, çocuklar evleniyor falan yeterli değil. GENÇ MESLEKTAŞLARINA NASİHATLAR Genç oyuncuları başarılı bulduğunu söyleyen Ediz Hun, onlara nasihatlerde bulundu; "Gençleri çok yetenekli buluyorum. Çalıştığım gençler var çok iyi. Sanat kimsenin tekelinde değildir. Öyle bir çocuk çıkar ki 10 yaşında 50 yıllık sanatçıyı geride bırakır. Her insan öbür insandan üstün olabilir. Yeter ki sanatçı efendi olsun, sette aşırılıklar yapmasın. Özel hayatını da mümkün olduğu şekilde bekarsa afişe etmeden yaşasın. Şimdiye kadar kimseye saygısızlık etmedim, etmem de. Sabah 8 de çağırırlar, akşam 8 de gıcık çıkmaz. Niye 12 saat beklettiniz demem. Öyle olacaksınız. Yaşam sabır gerektiriyor.”

'Seni Sevmek Kaderim' (1971) "FİLİZ AKIN MÜKEMMEL BİR KIZDI" Ediz Hun, 22 Mart'ta kaybettiğimiz Filiz Akın’ı da andı. Filiz Akın’ın büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Hun, Yeşilçam’ın bitmeye yakın olduğunu söyledi: Vefatından bilgim yoktu sonradan öğrendim. Cenaze ya da anma töreni olmadı. Belki kendisi vasiyet etmiş olabilir. Filiz çok mükemmel bir kızdı. Çok zorluklar çekti ama hayatının son çeyreğinde Sönmez Köksal ile çok mutlu oldu. Pırıl pırıl bir adam. Ona çok sevgi gösterdi. Mutlu bir şekilde bu dünyadan ayrıldı. Bizim için büyük bir kayıptır. Fatma da (Girik) öyle. Eski Yeşilçam’dan 5 - 6 sene sonra kimse kalmaz. 3 - 5 kişi kaldık. Ahmet Mekin var, Göksel Arsoy var, İzzet Günay var, ben varım. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Tamer Yiğit, Engin Çağlar var. Yeşilçam’a yakın Kadir İnanır var. Allah, beni kimseye muhtaç etmesin. Ne zaman istiyorsa canımı alabilir. Bazı arkadaşlarım var zor durumdalar. Düşüyorlar kalçasını kırıyorlar. Allah, kimseyi düşürmesin.