Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olduğu, kodlu kira sertifikasının itfa ve getiri ödemeleri tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen ve 1 Temmuz 2026'da başlayan vadeye sahip kira sertifikasının nominal tutarı 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yıllık basit getiri oranı yüzde 48,25, yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 57,11727 olarak belirlenen kira sertifikasının vadesi 14 Ekim 2026'da doldu.

KAP açıklamasında yer alan itfa planına göre, yatırımcılara 14 Ekim'de 43 milyon 28 bin 433,98 TL getiri ödemesi yapıldı. Aynı tarihte 310 milyon TL tutarındaki anapara ödemesinin de tamamlandığı bildirildi. Böylece getiri ve anapara dahil toplam ödeme tutarı 353 milyon 28 bin 433,98 TL'ye ulaştı.

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Öte yandan Balsu Gıda’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün yapılan açıklamada, şirketin ana ortağı BG Holding’in 14 Ekim'de Borsa İstanbul'da 8,63-8,96 lira fiyat aralığından toplam 1 milyon 742 bin 221 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiği bildirildi. İşlem sonrasında BG Holding'in şirketteki doğrudan pay oranı yüzde 43,9974'e, oy haklarındaki payı ise yüzde 67,4295'e yükseldi.