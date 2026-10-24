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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bill Gates geleceği işaret etti: Yapay zeka 20 yılı değiştirecek

        Bill Gates geleceği işaret etti: Yapay zeka 20 yılı değiştirecek

        Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın önümüzdeki 20 yılda ekonomik ve toplumsal çalkantılara yol açabileceğini belirterek, insanlığın olası bir bolluk çağına geçiş öncesinde zorlu bir dönemden geçebileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Bill Gates'ten yapay zekanın geleceği

        "Decoder" adlı podcast programında konuşan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zeka odaklı bir ekonomiye geçişin istihdam yapısını potansiyel olarak yeniden şekillendireceğini ve insanların toplumdaki rolleri konusunda soru işaretleri doğuracağını söyledi.

        Gates, yapay zekanın, 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceğini belirterek, "Benim en büyük endişem, kazananların ve kaybedenlerin olacağı, pek çok sarsıntının yaşanacağı bu 20 yıllık geçiş dönemi." dedi.

        YAPAY ZEKA BOLLUK ÇAĞI ÖNCESİ ÇALKANTI YARATABİLİR

        Toplumun potansiyel olarak bir "bolluk çağına" girmeden önce bu çalkantıyı atlatması gerekeceğinin altını çizen Gates, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin zamanla makinelerin ev inşa etmek, gıda yetiştirmek ve hatta ameliyat yapmak da dahil olmak üzere insanlar tarafından gerçekleştirilen fiziksel işlerin büyük bir kısmını üstlenmelerine olanak sağlayabileceğini ifade etti.

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        Gates, öte yandan hükümetlerin ve toplumun yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine yeterince hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

        Siber saldırılara ve biyolojik tehditlere karşı daha sıkı bir devlet denetimi ve teknik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gates, en elverişli koşullar altında bile yapay zekanın gelişiminin insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini beraberinde getirebileceğini söyledi.

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        #Yapay Zeka
        #bill gates
        #robotik
        #istihdam
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