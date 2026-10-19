Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.612,16 %-0,93
        DOLAR 49,5528 %0,06
        EURO 55,5725 %-0,23
        GRAM ALTIN 6.640,61 %0,11
        BITCOIN 82.161,00 %1,60
        FAİZ 39,58 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 91,78 %1,12
        GBP/TRY 66,0769 %-0,05
        EUR/USD 1,1206 %-0,29
        BRENT PETROL 106,62 %-0,91
        ÇEYREK ALTIN 10.857,40 %0,11
        Haberler Ekonomi Para Çin üçüncü çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü

        Çin üçüncü çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü

        Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedilmeye devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin 3. çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü

        Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Temmuz-Eylül 2026 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

        Yılın 9 ayındaki büyüme yüzde 4,6'ya ulaşarak hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gelişim gösterdi.

        UİB Direktör Yardımcısı Mao Şıngyong, ilk üç çeyrekteki ekonomik performansın yıllık büyüme hedefine ulaşılması için iyi bir temel oluşturduğunu belirterek, ikinci çeyrekte uluslararası fiyat artışlarının baskısını hisseden petrol ve kömür gibi endüstriler üzerindeki yükün üçüncü çeyrekte hafiflediğine dikkati çekti.

        REKLAM

        Dış koşulların hala karmaşık ve kırılgan, iç talebin ise zayıf olduğuna işaret eden Mao, ekonomik büyümenin temelinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Çin ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,3 büyüme kaydetmişti.

        GSYH, 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 artmıştı. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak değiştirmişti.

        YATIRIMLAR GERİLEDİ

        UİB'nin yayımladığı eylül ayı ekonomik verilerine göre, üretim ve tüketim göstergeleri önceki aya göre nispi artış gösterirken yatırımlardaki düşüş sürdü. Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,99 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yüzde 5,5 artarken ağustostaki yüzde 5,2 artışın üzerine çıktı.

        REKLAM

        Tüketimin ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar ise eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarken ağustostaki yüzde 0,7'lik yükselişi aştı.

        Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları 9 ayda yüzde 7,2 azaldı.

        Son 3 yıldaki gerilemesiyle sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründe düşüş, bu yılın üç çeyreğinde de devam etti. Gayrimenkul yatırımları, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azaldı.

        Ağustos sonunda yüzde 5,3 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylül ayında 0,1 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

        REKLAM

        Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

        Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

        Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Kalıcı çözüm için dönüşüm sürecini başlatmalıyız"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte Alibeyköy Deresi çevresinde selden zarar gören evleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Bölgede 76 bina ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu belirten Özdemir, kalıcı çözüm için ye...
        #çin
        #Çin ekonomisi
        #GSYH
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Nutuk dünyaya açılıyor! 8 ilde basılacak
        Nutuk dünyaya açılıyor! 8 ilde basılacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!