"Faiz indirimi beklentisi dengeleri değiştiriyor"

Türkiye’de enflasyonun yeniden yüzde 30’un altına gerilemesi, bireysel finansmanda gözleri faiz indirimlerine çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ekim’deki toplantısı öncesinde kredi ve mevduat piyasalarında farklı eğilimler dikkat çekiyor.

Bankaların fonlama maliyetlerindeki düşüş mevduat faizlerinin gerilemesine neden olurken kredi faizlerine etkisi sınırlı kaldı. Teknoloji odaklı bankacılık ürünleri pazaryeri 'Hesap.com’un analizine göre, eylülde kredi hacimleri enflasyonun altında büyürken, tüketicilerin taksitli ödemelere yönelimi sürdü. Konut piyasasında toplam satışlar gerilese de kredili alımların payı arttı.

REKLAM

TÜİK verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi, faizlerin seyrine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. TCMB'nin politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğu dönemde, bankaların fonlama maliyetlerinde gevşeme görülürken, kredi ve mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemdeki seyri önem kazanıyor.

BORÇLANMA REEL OLARAK DARALDI

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri yılbaşından bu yana yüzde 18,7 artarak 3,49 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri yüzde 18,1, bireysel kredi kartı hacmi ise yüzde 24 büyüdü. Eylülde tüketici kredileri yüzde 0,9, kredi kartı bakiyesi yüzde 0,4 artarken, aylık enflasyonun yüzde 1,84 olması hanehalkı borç stokunun reel olarak yaklaşık yüzde 1 küçüldüğüne işaret etti. İhtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 62,73 seviyesinde seyretmesi ise borçlanma maliyetlerinin yüksek kaldığını gösterdi.

REKLAM

Geçmiş yıllarda okulların açılmasıyla eylülde görülen kart harcamalarındaki mevsimsel artış ise bu yıl gerçekleşmedi. TCMB verilerine göre, eylülün haftalık ortalama kart harcaması 668,7 milyar TL ile ağustosun yüzde 0,2 altında kaldı. Önceki iki yılda ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,1 artış yaşanmıştı. Bununla birlikte kart harcamaları yıllık bazda yüzde 36,4 artarak reel olarak yaklaşık yüzde 5 büyüdü.

TAKSİTLİ BORÇLANMA ARTIYOR

Taksitli kredi kartı bakiyesi yılbaşından bu yana yüzde 30,1 artarak 1,34 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam kredi kartı bakiyesi içindeki payı ise yüzde 36,9’dan yüzde 38,7’ye yükseldi. Eylülde taksitli bakiye yüzde 3,2 artarken, taksitsiz bakiye yüzde 1,3 geriledi. Veriler, tüketicilerin ödemelerini daha uzun vadeye yayma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

REKLAM

TÜİK verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında konut satışları yüzde 6,8 gerilerken, kredili satışlar yüzde 27,6 arttı. Kredili satışların toplam içindeki payı yüzde 14,5’ten yüzde 19,9’a yükseldi. Konut kredisi hacmi de yılbaşından bu yana yüzde 23,5 büyüyerek 838,8 milyar TL’ye ulaştı. Eylülde yüzde 1,4 ile tüketici kredileri arasında en hızlı büyüyen kalem olan konut kredileri, yüzde 0,21 ile en düşük takip oranını korudu.

"MALİYET VE VADE KARŞILAŞTIRMASI ÖNEM KAZANIYOR"

Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Özgür Göçen, bireysel finansmandaki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Enflasyondaki gerilemeyle birlikte faizlerin seyri hem kredi kullanacaklar hem de tasarruf sahipleri açısından önem kazanıyor. Eylül verileri, kredi hacimlerinde reel daralmaya karşın taksitli borçlanmanın ve kredili konut alımlarının arttığını gösteriyor. Tasarruf tarafında ise TL mevduat güçlenirken faizler geriliyor. Bu dönemde tüketicilerin kredi maliyetlerini, ödeme planlarını ve vade seçeneklerini dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor. Hesap.com olarak farklı bankaların kredi ve mevduat tekliflerini tek platformda karşılaştırma imkânı sunarak kullanıcılarımızın finansal kararlarını en avantajlı koşullarda vermelerine yardımcı oluyoruz.”