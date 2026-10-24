Google Meet'te dil bariyeri tarihe karışıyor: 63 dilde anlık çeviri

Google, video konferans platformu Google Meet'in yapay zeka destekli konuşma çevirisi özelliğini 63 dile genişletiyor. Gemini 3.5 Live Translate ile desteklenen yeni sistem, konuşulan dili otomatik algılayarak katılımcıların farklı dillerdeki konuşmaları kendi tercih ettikleri dilde, neredeyse gerçek zamanlı olarak dinlemesine imkan tanıyor.

Google'ın 22 Ekim tarihli duyurusuna göre, güncellemeyle birlikte aynı toplantıda 63 desteklenen dilin farklı kombinasyonları arasında çeviri yapılabilecek. Önceki sistemde toplantı genelinde tek bir dil çiftinin yapılandırılması gerekirken yeni sürüm, farklı dillerin konuşulduğu görüşmelerde de otomatik dil algılama özelliğiyle çalışacak.

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KONUŞULAN DİL OTOMATİK ALGILANACAK

Yeni özellikle Google Meet, toplantı sırasında konuşulan dili otomatik olarak tespit ederek sesi katılımcıların tercih ettiği dile çevirecek. Bir konuşmacının görüşme sırasında dil değiştirmesi veya aynı toplantıda birden fazla dilin kullanılması durumunda da çeviri devam edecek.

Katılımcılar, toplantı araç çubuğundaki çeviri kontrolünü kullanarak özelliği kendileri için ayrı ayrı etkinleştirebilecek. Ayrıca anladıkları diğer dilleri belirleyerek bu dillerdeki konuşmaların çevrilmesini engelleyebilecek.

Sistem, çevrilen sesle eş zamanlı altyazı desteği de sunacak. Böylece katılımcılar konuşmaları hem dinleyebilecek hem de çevrilmiş metin üzerinden takip edebilecek.

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ÇEVİRİ SÜRESİ ABONELİK PLANINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Google Meet'in konuşma çevirisi özelliği, uygun Google Workspace ve Google AI abonelikleri kapsamında sunulacak. Toplantıyı uygun bir abonelik sahibi düzenlediğinde, farklı kuruluşlardan katılan konuklar da dahil olmak üzere tüm katılımcılar özellikten yararlanabilecek. Bire bir görüşmelerde ise katılımcılardan birinin uygun plana sahip olması yeterli olacak.

Temel uygun Workspace planları ve Google AI Pro aboneliğinde çeviri süresi toplantı başına 90 dakika ile sınırlandırılırken AI Expanded Access, AI Ultra Access ve Google AI Ultra planlarında bu süre 8 saate kadar çıkacak.

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Özellik; Business Standard ve Plus, Enterprise Standard ve Plus, Frontline Plus, Google AI Pro for Education ile belirtilen Google AI erişim planlarında kullanılabilecek.

BAZI GÖRÜŞMELER KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Google Meet'in konuşma çevirisi özelliği canlı yayınlarda, toplantı kayıtlarında, istemci tarafında şifrelenmiş görüşmelerde, telefonla katılımda ve üçüncü taraf birlikte çalışabilirlik görüşmelerinde kullanılamayacak. Uyarlanabilir ses özelliğinin kullanıldığı görüşmeler de desteklenmeyecek.

Google, kullanıcıların konuşmalarının başkaları için çevrilip çevrilmeyeceğini kontrol edebileceğini ve bu tercihlerini Meet ayarlarından değiştirebileceğini belirtti. Şirket ayrıca ses verilerini saklamadığını ve kullanıcıların seslerini modellerini eğitmek için kullanmadığını bildirdi.

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GÜNCELLEME AŞAMALI OLARAK KULLANIMA SUNULUYOR

Google'ın açıklamasına göre hızlı sürüm kanalındaki hesaplar için dağıtım 22 Ekim'de başladı ve özelliğin görünür hale gelmesinin 1 ila 3 gün içinde tamamlanması planlandı. Planlı sürüm kanalındaki hesaplarda ise dağıtımın 2 Kasım'da başlaması ve 15 güne kadar sürmesi öngörülüyor.

Mobil cihazlarda yeni özelliklerden yararlanmak için Google Meet uygulamasının güncel sürümünün kullanılması gerekiyor. Konuşma çevirisi, toplantı başladığında kullanıcılar için varsayılan olarak kapalı olacak ve katılımcılar tarafından görüşme sırasında etkinleştirilebilecek.