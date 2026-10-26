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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi feshedildi

        Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi feshedildi

        Türkiye Sigorta, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi feshedildi

        Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedildiğini bildirdi.

        NE OLMUŞTU?

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

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        #Türkiye Sigorta
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