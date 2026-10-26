Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi feshedildi
Türkiye Sigorta, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini duyurdu
Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedildiğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.
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