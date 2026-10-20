İş Bankası'ndan “Visa ile Yurt Dışı Para Transferi” hizmeti

Visa’nın banka hesaplarına doğrudan para transferi sağlayan altyapısı (Visa Direct for Account) ile desteklenen ve banka müşterilerinin yurt dışındaki banka hesaplarına para gönderebildiği “Visa ile Yurt Dışı Para Transferi” İş Bankası tarafından hayata geçirildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, müşterilerinin finansal süreçlerini kolaylaştırmanın, onlara zaman kazandırmanın ve uygun işlem ücretleri ile tasarruf etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Bu doğrultuda stratejik iş birliklerimizle ekosistemimizi güçlendirerek dijital bankacılık altyapımızı sürekli geliştiriyor, İşCep’in sunduğu hizmetleri zenginleştiriyoruz. ‘Visa ile Yurt Dışı Para Transferi’ ile müşterilerimiz İşCep’ten doğrudan hesaptan hesaba, uygun ücretle ve dakikalar içinde para gönderebiliyor. Müşterilerin, işlem ücretini transfer öncesinde görüntüleyebilmeleri finansal süreçlerini daha kolay planlamalarına yardımcı oluyor. Bu yeni hizmet ile uluslararası para transferlerini de günlük bankacılık işlemleri kadar pratik hale getirmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

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Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise şunları söyledi: "İş Bankası'nın güçlü dijital altyapısını, Visa Direct'in küresel erişim ağıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüzde kullanıcılar uluslararası para transferlerinde hızın yanı sıra güven, şeffaflık ve öngörülebilirlik bekliyor. Visa Direct for Account hizmeti sayesinde İş Bankası müşterileri yurtdışındaki hesaplara para transferini İşCep üzerinden 90’dan fazla ülkeye gerçekleştirebilecek. Visa olarak, para transferlerinin geleceğini şekillendiren teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz.”