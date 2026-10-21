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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler JPMorgan, Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldığını açıkladı

        JPMorgan, Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldığını açıkladı

        J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik sürecin JPMorgan Chase grubunun Türkiye'den çekilmesi anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket, JPMorgan İstanbul Şubesi'nin bankacılık faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini ve Türkiye'deki faaliyetlerini büyütme kararı aldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        JPMorgan: Türkiye'den çekilmiyoruz

        J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik başlatılan sürece ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu sürecin JPMorgan Chase grubunun Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı veya sınırlandıracağı anlamına gelmediği vurgulandı.

        Şirket, 3 Temmuz 2015 tarihinden bu yana herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütmediğini, müşterilerine yatırım hizmeti veya yan hizmet sunmadığını belirtti. Faaliyet izninin iptaline yönelik sürecin, uzun süredir fiilen faaliyet göstermeyen şirketin hukuki statüsünü mevcut durumuyla uyumlu hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

        "GÜNCEL GELİŞMELERLE HERHANGİ BİR İLGİSİ BULUNMUYOR"

        KAP açıklamasında, aracı kurum faaliyet izninin iptaline ilişkin kararın geçmiş yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda alındığı belirtildi.

        Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu çerçevede ilgili kararın ülkemizdeki güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        SPK'ya yapılacak başvurunun ve aracı kurum statüsünün sona ermesinin, JPMorgan Chase grubunun Türkiye'deki diğer faaliyetlerinin sonlandırılması veya sınırlandırılması anlamına gelmediği kaydedildi.

        JPMORGAN İSTANBUL ŞUBESİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

        Açıklamada, J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş. ile JPMorgan Chase Bank, N.A.'nın İstanbul Şubesi'nin hukuken birbirinden ayrı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi.

        Faaliyet izninin iptaline yönelik sürecin yalnızca J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'yi ilgilendirdiği belirtilerek, İstanbul Şubesi'nin Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerinin bu süreçten etkilenmeyeceği vurgulandı.

        JPMorgan İstanbul Şubesi'nin mevcut faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

        TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ BÜYÜTME KARARI ALDI

        KAP açıklamasında, JPMorgan İstanbul Şubesi'nin yakın zamanda Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldığı da duyuruldu.

        Bu doğrultuda gerekli çalışmaların ilgili yasal otoritelerle koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamanın sonunda, daha önce yayımlanan duyurunun JPMorgan Chase grubunun Türkiye'den çıkışına ilişkin olmadığı, yalnızca uzun süredir faaliyet göstermeyen J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik süreçle sınırlı olduğu bir kez daha vurgulandı.

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