Norveç Varlık Fonu 30 milyar dolar zarar etti

Dünyanın en büyük devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yatırımlarından 30 milyar dolar kaybetti. Fonun işletmesini yürüten Norges Bank Investment Management'ın 22 Ekim'de açıkladığı verilere göre, fonun yatırımlarındaki 3 aylık kaybı 278 milyar Norveç kronu (yaklaşık 30 milyar dolar) oldu.

Yükselen faizler, özellikle tahvil gibi sabit getirili yatırımları olumsuz etkiledi. Fonun bu alandaki yatırımları yüzde 3,5 değer kaybetti. Hisse senedi yatırımları yüzde 0,5 getiri sağlarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 0,4, borsada işlem görmeyen yenilenebilir enerji altyapısı yatırımları ise yüzde 7,5 kazandırdı.

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TOPLAM DEĞERİ 72 MİLYAR DOLAR AZALDI

Fonun toplam değeri üçüncü çeyrekte 670 milyar Norveç kronu, yaklaşık 72 milyar dolar geriledi. Bu düşüşün yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümü yatırımlardaki zarardan kaynaklandı.

Norveç kronunun diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fonun toplam değerini yaklaşık 50 milyar dolar azalttı. Fonun yönetim giderleri düşüldükten sonra üçüncü çeyrekte 80 milyar Norveç kronu kaynak girişi oldu.

BÜYÜKLÜĞÜ 2,35 TRİLYON DOLAR

Norveç Varlık Fonu'nun toplam büyüklüğü, 30 Eylül 2026 itibarıyla 22 trilyon 14 milyar Norveç kronuna ulaştı. Bu tutar yaklaşık 2,35 trilyon dolara karşılık geliyor.

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Fon portföyünün yüzde 72,1'i hisse senetlerinden, yüzde 25,8'i tahvillerden ve diğer sabit getirili yatırımlardan oluştu. Borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarının payı yüzde 1,6, yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarının payı ise yüzde 0,5 olarak kaydedildi.