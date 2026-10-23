Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.938,85 %-2,51
        DOLAR 49,7376 %0,21
        EURO 55,7269 %-0,12
        GRAM ALTIN 6.434,46 %0,15
        BITCOIN 81.503,00 %0,41
        FAİZ 39,75 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 86,30 %-1,04
        GBP/TRY 66,5697 %-0,15
        EUR/USD 1,1195 %-0,19
        BRENT PETROL 110,47 %1,28
        ÇEYREK ALTIN 10.520,34 %0,15
        Haberler Ekonomi Teknoloji PHP2Shell alarmında kritik uyarı

        PHP2Shell alarmında kritik uyarı

        Dünya genelinde milyonlarca internet sitesini etkileyebilecek PHP2Shell güvenlik açıkları, şirketlerin dijital altyapılarını tehdit ediyor. Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Miraç Emektar, güvenlik güncellemelerinin ilk ve en önemli adım olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Emektar, güvenlik müdahalelerinin yeni yazılım hatalarına yol açabileceğine dikkat çekerek sistematik test süreçlerinin ve yapay zekâ ajanlarıyla desteklenen kalite yönetiminin önemine işaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        PHP2Shell alarmında kritik uyarı PHP2Shell alarmında kritik uyarı

        Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı, küresel siber güvenlik gündeminin öncelikli konuları arasına girdi. 10 üzerinden 9,2 kritiklik puanına sahip açıklar, etkilenen sistemlerde yetkisiz kod çalıştırılması ve hassas verilere erişilmesi riskini beraberinde getiriyor. PHP geliştiricileri güvenlik güncellemelerini yayımlarken, uzmanlar özellikle internete açık sistemlerin gecikmeden kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

        “Güvenlik kadar sistemin sağlıklı çalışması da kritik”

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Miraç Emektar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “PHP2Shell gibi kritik güvenlik açıkları, şirketler açısından veri güvenliğinden iş sürekliliğine kadar geniş bir risk alanı oluşturuyor. Özellikle finans, e-ticaret ve dijital hizmet platformlarında kısa süreli bir kesinti bile işlem kayıplarına, operasyonel aksamalara ve müşteri güveninin zedelenmesine yol açabilir. Bu nedenle güvenlik güncellemelerinin hızla uygulanması ilk öncelik. Ancak bir güvenlik açığını kapatırken uygulamanın başka noktalarında yeni hatalara zemin hazırlayabilirsiniz. Güncellemenin doğru yapıldığının, kritik işlevlerin sorunsuz çalıştığının ve sistemlerde olası saldırı izlerinin bulunmadığının da doğrulanması gerekiyor. Bir sistemin yeniden erişime açılması, bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.”

        REKLAM

        Emektar, PHP2Shell açığına karşı müdahale öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri şu başlıklarla özetledi:

        “Müdahale öncesinde riskli sistemler belirlenmeli

        • PHP kullanan tüm sistemler kontrol edilmeli: Yalnızca kurumsal internet siteleri değil; ödeme altyapıları, müşteri portalları, sunucular, üçüncü taraf yazılımlar ve uygulama bileşenleri de incelenmeli. İnternete açık ve hassas veri işleyen sistemlere öncelik verilmeli.
        • Güvenlik güncellemeleri ve etkilenen sürümler karşılaştırılmalı: PHP'nin yayımladığı 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 güvenli sürümleri veya kullanılan dağıtıma ait doğrulanmış güvenlik yamaları esas alınmalı. Destek dışı sürümler için geçiş planı hazırlanmalı.
        • Kritik işlemler ve geri dönüş planı hazırlanmalı: Güncelleme öncesinde güvenilir yedekler alınmalı. Ödeme, sipariş, kullanıcı girişi ve veri aktarımı gibi kritik işlemler için test senaryoları oluşturulmalı.

        Müdahale sırasında güvenlik ve iş sürekliliği birlikte yönetilmeli

        REKLAM
        • Güncellemeler gecikmeden uygulanmalı: Etkilenen sistemler güvenli sürümlere yükseltilmeli. Güncellemenin hemen mümkün olmadığı durumlarda internete açık sistemlerin erişimi sınırlandırılmalı veya geçici olarak izole edilmesi değerlendirilmeli.
        • Kritik işlevler eş zamanlı kontrol edilmeli: Güncellemenin kullanıcı girişleri, ödeme işlemleri, veri tabanı bağlantıları ve diğer temel işlevler üzerinde yeni sorunlara neden olup olmadığı test edilmeli. Müdahalenin aciliyeti korunurken hizmet kesintisi riski de yönetilmeli.
        • Şüpheli hareketler gözden kaçırılmamalı: Sunucu ve uygulama kayıtları incelenmeli. Olağan dışı işlemler, beklenmeyen dosya değişiklikleri ve yetkisiz erişim belirtileri araştırılmalı. İhlal şüphesinde sistemler güvenli biçimde izole edilerek olay müdahale süreci başlatılmalı.

        Müdahale sonrasında sistemin gerçekten güvenli olduğu doğrulanmalı

        REKLAM
        • Güncellemenin başarıyla tamamlandığı kontrol edilmeli: Çalışan PHP sürümleri ve uygulanan yamalar doğrulanmalı. Güvenlik taramalarıyla etkilenen bileşenlerin korunup korunmadığı incelenmeli.
        • Regresyon ve performans testleri yapılmalı: Güncellemenin mevcut yazılım işlevlerinde yeni hatalar oluşturup oluşturmadığı kontrol edilmeli. Özellikle yüksek işlem hacmine sahip platformlarda sistemlerin yoğun trafik altında da beklenen performansı gösterdiği doğrulanmalı.
        • Geçmişe dönük saldırı izleri araştırılmalı: Güvenlik açığının kapatılması, daha önce gerçekleşmiş olabilecek bir ihlalin etkilerini ortadan kaldırmaz. Şüpheli dosyalar, hesaplar, erişim kayıtları ve veri hareketleri incelenmeli. Gerekli durumlarda olay müdahalesi ve iyileştirme çalışmaları sürdürülmeli.”

        “Özgüven, sistematik kalite süreçlerinin alternatifi olmamalı”

        REKLAM

        Emektar, güvenlik açıklarının yalnızca teknik bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek kurumların kalite yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Teknoloji ekiplerinin bilgi birikimine ve yetkinliklerine güvenmesi elbette önemli. Ancak bazen bu özgüven, güvenlik, test ve kalite süreçlerinin ikinci plana atılmasına neden olabiliyor. Küçük görülen bir riskin ya da atlanan bir kontrolün şirketlere maliyeti çok yüksek olabiliyor. Özgüven, sistematik çalışmanın alternatifi olmamalı. Kurumlar, süreçlerini kişilerin deneyimlerine veya inisiyatiflerine değil, ölçülebilir ve sürdürülebilir kalite standartlarına dayandırmalı. Bir güvenlik açığını kapatırken uygulamanın başka noktalarında yeni hatalara zemin hazırlayabilirsiniz. Bu nedenle yalnızca açığın giderilmesine değil, yapılan değişikliğin sistemin bütününe etkisine de odaklanmak gerekiyor. Sistematik bir test ve kalite sürecinin oluşturulması bu noktada kritik önem taşıyor. Bugün yapay zekâ ile kod geliştirme hızı hiç olmadığı kadar artmış durumda. Sürekli değişen ve güncellenen yazılımların kalitesini yalnızca geleneksel yöntemlerle güvence altına almak giderek zorlaşıyor. Yapay zekâ ajanlarıyla desteklenen, sürekli çalışan ve uçtan uca yönetilen kalite süreçleri artık bir alternatif değil, temel bir gereklilik. Güvenlik güncellemeleri mevcut açıkları kapatırken, sistematik test ve kalite mühendisliği süreçleri de yapılan değişikliklerin güvenilirliğini ve iş sürekliliğini güvence altına almamıza yardımcı oluyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinlilerden Kung-Fucu güvenlik robotu

        Çinli robotik şirketi Unitree, kung fu hareketleri yapabilen ve fiziksel müdahale gerektiren senaryolarda kullanılmak üzere tanıtılan yeni insansı robotu H2-X Kung Fu Legend Guardian'ı görücüye çıkardı.

        #güvenlik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"