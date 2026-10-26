Geçtiğimiz yıl Bangkok’ta düzenlenen PUBG MOBILE Global Championship’in 2026 Büyük Finali, 11-13 Aralık tarihlerinde İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından espor takımları, dünya şampiyonluğu ve toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.

Büyük Final’i tribünden takip etmek isteyen espor tutkunları için biletler satışa çıktı. 24 Ekim - 6 Kasım arasında erken dönem, 7 Kasım -13 Aralık arasında ise normal dönem fiyatları geçerli olacak. DJ Alan Walker’ın yer alacağı PUBG MOBILE WOW Party için hazırlanan özel bilet paketi de 24 Ekim’de PMGC biletleriyle birlikte satışa çıktı.

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Türkiye’den altı takım, turnuvanın farklı aşamalarında mücadele edecek. Lig aşaması Kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar şampiyonu ise bu aşamaya katılmadan doğrudan İstanbul’daki Büyük Final’e yükselecek. S2G Esports ve ULF Esports’un turnuvaya katılımı şimdiden kesinleşti.

11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Büyük Final, şampiyonluk karşılaşmalarının yanı sıra konserler, influencer buluşmaları ve sürpriz hediyelerle üç gün boyunca devam edecek.