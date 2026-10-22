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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik hisselerine yaptırım kararı aldı

        SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik hisselerine yaptırım kararı aldı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı. Kurul, çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, iki yıl işlem yasağı uygulanmasına ve bazı kişilerin lisanslarının iptal edilmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde, Borsa İstanbul'da işlem gören Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik önemli kararlarını duyurdu. Kurul, söz konusu hisselerdeki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, iki yıl işlem yasağı uygulanmasını ve bazı kişilerin sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

        ALTINKILIÇ GIDA HİSSESİNDE 8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        SPK, Altınkılıç Gıda (ALKLC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107/1. maddesi kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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        Haklarında suç duyurusu kararı alınan isimler Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkın, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu olarak açıklandı.

        Kurul ayrıca bu 8 kişi ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, şirketin ALKLC payındaki kendi nam ve hesabına işlemleriyle sınırlı olmak üzere, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

        ANEL ELEKTRİK HİSSESİNDE 46 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        SPK'nın Anel Elektrik (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinde ise 46 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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        Kurulun suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdığı isimler arasında Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Burak Akbulut, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkın, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekçi, İsa Çoşkun, İsmail Erdem, Kadir Boy, Kerem Alkın, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Muhammed Yarız ve Mustafa Zeki Kayahan yer aldı.

        Listede ayrıca Müjdat Ede, Neda Soydan, Nilgül Sarıçalı, Oğuz Tezmen, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Sezai Bekgöz, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli ve Yusuf Ege bulunuyor.

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        SPK, bu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırırken, ANELE payındaki işlemlerle ilgili iki yıllık işlem yasağı uygulanmasına da karar verdi.

        İşlem yasağı, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ'nin kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri ANELE pay piyasası işlemlerini de kapsıyor. Yasak kapsamındaki diğer şirketler arasında Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA da bulunuyor.

        ÇOK SAYIDA KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

        SPK, her iki hisseye ilişkin işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı alınan bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

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        Altınkılıç Gıda pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu'nun sahip oldukları tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

        Anel Elektrik pay piyasasına ilişkin kararda ise aralarında Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun ve Okan Uzunoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin lisansı işlem yasağı süresi boyunca iptal edildi.

        ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE

        SPK bülteninde, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği de belirtildi.

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        Buna göre ilgili kişilerin, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarında ve 500 bin liradan az olmamak üzere belirlenen parayı, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına yatırmaları gerekiyor.

        Ödeme belgelerinin de aynı süre içinde SPK'ya iletilmesi şartı bulunuyor. Kurulun aldığı suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararları 22 Ekim 2026 tarihli bültende yayımlandı.

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