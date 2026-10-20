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        Haberler Ekonomi Para TMSF, Tera Holding'e kayyum olarak atandı

        TMSF, Tera Holding'e kayyum olarak atandı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TMSF, Tera Holding'e kayyum olarak atandı

        Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."

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        #KAP
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