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        Haberler Ekonomi Teknoloji Kasımda hedef 120 milyon ürün satışı

        Kasımda hedef 120 milyon ürün satışı

        Trendyol, Kasım hedeflerini iş ortaklarının katıldığı yedinci İş Ortakları Zirvesi'nde açıkladı. Zirvede konuşan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Kasım ayında Türkiye'de 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kasımda hedef 120 milyon ürün satışı

        Geleneksel Trendyol İş Ortakları Zirvesi yüzlerce iş ortağının katılımıyla bu yıl yedinci kez düzenlendi. Firmdan yapılan açıklamaya göre kasım kampanya hedefleri, e-ihracattaki büyüme ve satıcıların işini kolaylaştıran yapay zeka çözümlerinin öne çıktığı etkinlikte, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan “İş ortaklarımızın emeği, üretim gücü ve operasyonel kalitesi, Trendyol’un gerçek gücü. Amacımız, dünya çapında rekabet edebilecek bir e-ticaret ekosistemini birlikte inşa etmek ve iş ortaklarımızı sınır ötesindeki milyonlarca yeni müşteriyle buluşturmak” dedi.

        Türkiye'nin yanı sıra 35 ülkede 250 binden fazla iş ortağıyla 42 milyondan fazla müşteriye ulaşan Trendyol geçtiğimiz yıl 1 milyarı aşkın ürünü kullanıcılarla buluşturdu.

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        Trendyol, Kasım ayında Türkiye’de 1,5 milyarı aşkın ziyaret alarak 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Platform, bu hedefler doğrultusunda kapsamlı pazarlama ve finansal destek paketlerini hayata geçirdi. 70 bini aşkın güçlü influencer ekosistemi ise iş ortaklarının görünürlüğünü artıracak. Kasıma hazırlanan Trendyol, ekosistemini büyütmek, iş ortakları ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için yeni adımlar da atıyor. Daha hızlı teslimat için bu yıl “Yarın Kapında” projesini başlatan platform, gelecek yıl “Aynı Gün Teslimat” özelliğini devreye alacak.

        Trendyol’un kullanıcılarıyla bağını daha da güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Trendyol Plus ise bugüne kadar 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

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        YAPAY ZEKA VURGUSU

        Trendyol ekosisteminin arkasındaki en önemli teknolojik güçlerden birinin yapay zeka olduğunu vurgulayan Erdem İnan, platformdaki yapay zeka entegrasyonu ve satıcılara sağlanan kolaylıklar hakkında şu bilgileri paylaştı:

        "Bugün platformumuzdaki müşteri sorularının dörtte biri yapay zeka tarafından yanıtlanıyor ve bu anlık dönüşler satıcılarımızın satışa dönüşüm oranlarını iki katına çıkarıyor. Satıcılarımız için geliştirdiğimiz dijital asistan Ortak sayesinde ise on binlerce iş ortağımızın operasyonel süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Ortak’ı kullanan her satıcımız, arkasında günün her saati çalışan 30 kişilik uzman bir teknoloji ekibi varmış gibi hareket edebiliyor. Ortak; satıcının ölçeği ne olursa olsun verilerini analiz edebiliyor, sorularını anında yanıtlıyor ve satıcı izin verdiğinde önerileri doğrudan hayata geçirebiliyor."

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        Yapay zekanın küresel pazarlara açılmadaki kritik rolüne de dikkat çeken İnan; geliştirilen eşleştirme algoritmaları sayesinde e-ihracat yapan satıcıların ürün listeleme süreçlerinin yüzde 60 hızlandığını ve ürünlerini dünya pazarlarına çok daha hızlı bir şekilde sunabildiklerini sözlerine ekledi.

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