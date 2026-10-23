Türkiye, PHP2Shell açığına uluslararası ortalamadan daha az maruz kaldı

Üye işyeri risk yönetimi alanında faaliyet gösteren finansal teknoloji şirketi Onlayer, web sitelerinin önemli bir kısmında kullanılan PHP yazılım dilinde ortaya çıkan PHP2Shell güvenlik açığına ilişkin Türkiye verilerini paylaştı. 20 pazarda yaklaşık 1,4 milyon üye işyerini kapsayan analiz, Türkiye'nin açığa uluslararası ortalamadan belirgin şekilde daha az maruz kaldığını ve işyerlerinin gün içinde hızla harekete geçtiğini ortaya koyuyor. Onlayer, işyerleri ve ödeme kuruluşları için açığın nasıl kapatılacağına dair sade bir yol haritası da yayımladı.

Türkiye'deki işyerlerinin durumu

Onlayer’ın analizine göre, Türkiye'de üye işyeri sitelerinin yüzde 36,2'si PHP kullanırken, sitelerin üçte ikiye yakını ise PHP dışındaki altyapılarda çalıştığı için açıktan etkilenmiyor. Açık duyurulduğunda PHP kullanan sitelerin yüzde 98,9'u etkilenen sürümlerdeydi. Bu oran Türkiye'ye özgü değil. Açık, PHP'nin 2012'den bu yana yayımlanan neredeyse tüm sürümlerini kapsadığı için tüm pazarlarda PHP kullanan sitelerin neredeyse tamamı etkileniyor.

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Türkiye'deki tüm üye işyeri sitelerinin yüzde 64'ü açıktan etkilenmezken, yüzde 17'si tek bir güncellemeyle korunabiliyor, yüzde 19'u ise sürüm yükseltmesi gerektiriyor.

Türkiye'de PHP kullanan siteler kendi içinde 2 gruba ayrılıyor. PHP kullanan sitelerin yüzde 47,9’u hâlâ desteklenen güncel PHP sürümlerinde (8.2–8.5 arası) yer alırken, yüzde 52,1’i desteği sona ermiş eski sürümleri (8.1 ve öncesi) kullanıyor. Güncel sürümlerdeki siteler için yayımlanan güvenlik güncellemesinin yüklenmesi yeterliyken, eski sürümlerdeki sitelerin güvenliğin sağlanması için desteklenen bir PHP sürümüne taşınması gerekiyor.

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Türkiye uluslararası ortalamanın 10 puan altında

Onlayer’ın analize göre, tüm üye işyeri siteleri içinde açıktan etkilenenlerin oranı Türkiye'de yüzde 35,8 iken bu oran yüzde 45,7 olan yurtdışı ortalamasının yaklaşık 10 puan altında seyrediyor. Türkiye’deki etkilenme oranı yüzde 56,7 olan Avrupa ve yüzde 53,6 olan Afrika ortalamalarının altında kalırken, incelenen bölgeler arasında yalnızca PHP kullanımının düşük olduğu Körfez pazarlarının ardından geliyor.

Bölgelere göre üye işyeri sitelerinin durumu

Bölge PHP kullanan site Açıktan etkilenen site (tüm siteler içinde) PHP'li sitelerde güncel sürüm payı Körfez %21,8 %21,8 %63,2 Türkiye %36,2 %35,8 %47,9 Afrika %53,6 %53,6 %62,3 Avrupa %58,0 %56,7 %29,2 Yurtdışı ortalaması %46,2 %45,7 %44,0

PHP kullanan siteler arasında güncel sürüm kullanımında da Türkiye yüzde 47,9’luk oranla, yüzde 44 olan yurtdışı ortalamasını aşarken, yüzde 29,2 seviyesindeki Avrupa'nın da yaklaşık 19 puan önünde yer alıyor.

İşyerlerinde hızlı iyileşme

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Türkiye'deki işyerlerinin güncellemenin yayımlanmasının ardından hızla harekete geçtiği vurgulanan analizde, güncelleme yapılan site oranının 24 saatten kısa sürede beş katına çıktığı belirtiliyor. Onlayer’ın analizinde, güncel sürüm kullanan ve yeniden taranan siteler arasında güvenlik güncellemesi yapılan site oranının, 21 Ekim akşamı yüzde 5,7 iken 22 Ekim sabahına kadar yüzde 14,3'e, 22 Ekim gün içinde ise yüzde 29,9'a yükseldiğine işaret ediliyor.

Harputlu: "Kritik zamanlar, e-ticaret olgunluğunu en net gösteren anlardır"

Kritik güvenlik açıklarının, bir ülkenin e-ticaret olgunluğunu en net gösteren anlar olduğunu ifade eden Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO'su Kıvanç Harputlu, verileri şöyle değerlendirdi: ”Açığın duyurulmasının ardından Türkiye'deki işyerlerinin saatler içinde harekete geçtiğini görmek bizim için son derece sevindirici. Güncelleme yayımlandıktan sonraki 24 saatte güvenlik güncellemesi yapılan site oranının beş katına çıkması, işyerlerinin, altyapı sağlayıcılarının ve ödeme ekosisteminin güvenlik konusunda ne kadar bilinçli ve koordineli hareket edebildiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu açığa uluslararası ortalamadan 10 puan daha az maruz kalması ve Avrupa'nın belirgin şekilde önünde yer alması da bu olgunluğun somut bir göstergesi.”

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Onlayer olarak açığın duyurulmasının hemen ardından müşterileri olan banka ve ödeme kuruluşlarıyla, her kurumun kendi portföyünde etkilenen işyerlerinin listesini paylaştıklarını belirten Harputlu, “Sürekli taramalarla güncelleme süreçlerini yakından takip ediyor, iyileşmeyi kurumlarla düzenli paylaşıyoruz. Bugün itibarıyla 20 pazarda güvenlik güncellemesi yapılan sitelerin yüzde 70'inden fazlası Türkiye'de bulunurken, önümüzdeki günlerde bu oranın daha da artmasını bekliyoruz. Bu tablo, Türkiye e-ticaret ekosisteminin güvenlik konusunda ulaştığı olgunluğu gözler önüne seriyor” dedi. Önümüzdeki dönemde işyerlerinin önceliğinin eski sürümlerden güncel sürümlere geçişi hızlandırmak olduğuna vurgu yapan Harputlu, “Güncel sürüm kullanan işyerleri için çözüm, birkaç dakikalık bir güncelleme, eski sürüm kullananlar için ise planlı bir yükseltmedir. Onlayer olarak bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte, Türkiye'nin dijital ticarette güvenli ve güvenilir bir pazar olarak konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.