Vestel, Eurobond yatırımcıları ile toplantı yapacak

Vestel, yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yatırımcı bilgilendirme süreci kapsamında 22 Ekim 2026'da canlı sunumlar (webcast) düzenleyecek. Şirket, sunumlara katılım bağlantılarının internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, İngilizce sunum Türkiye saatiyle 13.30'da, Türkçe sunum ise 14.45'te başlayacak.

500 MİLYON DOLARLIK EUROBOND İÇİN İKİ ALTERNATİF

Vestel, daha önce yaptığı açıklamada, toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattığını bildirmişti.

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Şirket, Eurobond yatırımcılarına iki alternatif sunmuştu. İlk seçenek kapsamında tahvillerin vadesinin 2029'dan 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4 faiz uygulanması ve anapara tutarında kesinti yapılmaması öngörülüyor.

İkinci seçenekte ise daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli bir yapı sunuluyor. Bu kapsamda mevcut tahvillerin, anapara tutarının yüzde 55'ine karşılık gelen, yıllık yüzde 6 faizli ve 2032 vadeli yeni Eurobondlarla değiştirilmesi planlanıyor.

Yeniden yapılandırmanın hayata geçirilmesi, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli kararın alınmasına, ilgili işlem belgelerindeki koşulların yerine getirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlı bulunuyor.