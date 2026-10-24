Anadolu Motor tarafından geliştirilen ve Anadolu Grubu'nun marka portföyünde yer alan AIATA, İstanbul Ataköy Marina'da düzenlenen Bosphorus Boat Show In Water 2026'da üç farklı modelini sergiliyor.

Türkiye'de geliştirilen tekne markası, Wayfinder 38 ve Sunfinder 38 modellerinin yanı sıra ürün ailesine kısa süre önce eklenen Wayfinder 50'yi de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Fuar kapsamında tekneler rıhtımda incelenebiliyor ve denizde deneyimlenebiliyor.

Verilen bilgiye göre, uluslararası tanıtımının üzerinden henüz iki yıl geçmeyen AIATA, ürün portföyünü ve yurt dışındaki bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

REKLAM

Anadolu Grubu'nun sanayi altyapısından yararlanan marka, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği iki ürün ailesiyle faaliyet gösteriyor.

Wayfinder serisi, dış hava koşullarına karşı koruma sağlayan yapısı ve yıl boyunca kullanıma uygun özellikleriyle öne çıkarken, Sunfinder ailesi açık hava kullanımına ve sosyal yaşam alanlarına odaklanıyor.

AIATA, bu iki ürün ailesiyle farklı tekne kullanıcılarına hitap etmeyi ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TASARIMINDA İSKANDİNAV İZİ

AIATA'nın fuarda sergilediği modeller arasında ürün gamının en yeni üyesi Wayfinder 50 de bulunuyor.

REKLAM

Dünyaca tanınan Finlandiyalı tasarımcı Jarkko Jämsén tarafından tasarlanan model, geniş iç ve dış yaşam alanlarıyla markanın mevcut ürün ailesini daha büyük bir boyut sınıfına taşıyor.

Wayfinder 50'nin geliştirilmesinde alan kullanımı, konfor ve farklı kullanım koşullarına uyum sağlayabilen bir tekne mimarisi üzerinde duruldu.

Model, markanın diğer teknelerinde de benimsediği çok yönlü kullanım yaklaşımını daha geniş yaşam alanlarıyla bir araya getiriyor.

'DENİZLERİN SUV'Sİ' YAKLAŞIMI

AIATA, ürün geliştirme stratejisini "Denizlerin SUV'si" olarak tanımladığı tasarım anlayışı üzerine kuruyor.

Marka, otomotiv sektöründeki SUV modellerinde öne çıkan konfor, pratiklik ve çok yönlü kullanım özelliklerini tekne tasarımına uyarlamayı hedefliyor.

REKLAM

Bu kapsamda teknelerin iç ve dış mekanlarında kullanılabilir alanın artırılmasına, güvenli hareket imkanına ve farklı hava koşullarında kullanıma önem veriliyor.

AIATA modellerinin dikkat çeken özelliklerinden biri de teknenin baş bölümünde oluşturulan geniş oturma alanı olarak belirtiliyor.

Geleneksel güneşlenme alanından farklı olarak ikinci bir sosyal yaşam bölümü şeklinde tasarlanan bu alanın, teknede birbirinden bağımsız iki açık hava oturma bölümü oluşturulmasını sağladığı kaydediliyor.

Şirket, bu tasarım yaklaşımıyla daha büyük yatlarda karşılaşılan yaşam alanı özelliklerini daha kompakt tekne sınıflarında sunmayı amaçlıyor.

REKLAM

'TÜRKİYE'DE DOĞDU'

Anadolu Motor Genel Müdürü Hakan Kefoğlu, Bosphorus Boat Show'a katılımın şirket açısından önemine dikkat çekti.

AIATA'nın Türkiye'de geliştirilen bir marka olduğunu hatırlatan Kefoğlu, uluslararası büyüme hedeflerinin yanı sıra Türkiye'deki teknecilik sektörünün gelişimine de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kefoğlu, "AIATA Türkiye’de doğdu. Hedeflerimiz uluslararası ölçekte olsa da Türkiye’deki teknecilik sektörünün gelişimini aktif olarak desteklemenin önemli olduğuna inanıyoruz. Ülkenin önde gelen deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show, ziyaretçilere teknelerimizi ait oldukları yerde, yani denizde deneyimlemek için ideal bir fırsat sunuyor. Fuar aynı zamanda AIATA’nın çok kısa sürede kaydettiği ilerlemeyi sergilememize ve bölgenin dört bir yanından müşteriler, iş ortakları ve tekne tutkunlarıyla doğrudan bir araya gelmemize olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

AIATA, İstanbul'daki fuarda sergilediği üç modelle hem Türkiye pazarındaki bilinirliğini artırmayı hem de uluslararası büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor.