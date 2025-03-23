Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan İmamoğlu'nun avukatı da terör soruşturması hakkında henüz bir karar verilmediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen her iki soruşturma kapsamında mahkeme kararını açıklıyor.

İMAMOĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verdi. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İş İnsanı Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız için de tutuklama kararı çıktı.

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SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkınadli ve Bayram Taşkın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.