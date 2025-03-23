Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasına karar verildi
Giriş: 23.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:58
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, 'Kent uzlaşısı' soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.
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