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        Haberler Gündem Güncel Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:58
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        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, 'Kent uzlaşısı' soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi.

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

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