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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu diploması iptal edilen 28 kişilik liste | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu diploması iptal edilen 28 kişilik liste

        İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açıklamasında söz edilen benzer durumdaki 27 kişinin kim olduğunu Habertürk ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 01:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 01:20
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        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.

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        İstanbul Üniversitesi, iptal kararını "1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" ifadeleri ile açıklamıştı.

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        Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı. Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.

        Habertürk, İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isme ulaştı.

        İşte o liste:

        Pembegül Besen

        N. Aylin Ataay

        İ. Doğan Yıldırım

        Sinan E. Erdil

        Esra Cansu

        Melikgâh Özcan

        Yeşim Özşahin

        Türker Yüksel

        Yonca Erişik

        Hüseyin Kaplan

        Hakan Ulaşan

        Cem Diler

        İrem Kaptan

        Batuhan Tungay

        Mehmet Hanedar

        İ. Hakkı Mutoğlu

        Orhan Kuray

        Kenan Külünkçi

        Ahmet Kaya

        Cengiz Sılaoğlu

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        M. Kerem Erman

        S. Sedat Köşebaş

        Hayri Kaan Başol

        Fatih Şabaz

        Alkan Cevat Negiş

        Salih Buğra

        Timuçin Törcmen

        Ekrem İmamoğlu

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