İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok Haberi Görüntüle

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

İMAMOĞLU: BÖYLE BİR KARAR ALMA YETKİLERİ YOKTUR

İmamoğlu, X hesabından iptal kararı ile ilgili "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak." dedi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.



Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: SAVCILIĞA VE YÖK'E GÖNDERİLECEK

İstanbul Üniversitesi, diploma soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir" ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI: İLAN EDİLEN KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir. Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur." dedi. YÖK KAYNAKLARI: YETKİ ÜNİVERSİTEDE Öte yandan YÖK kaynakları iptal kararı ile ilgili tartışmalara “Üniversite diplomasını veren üniversite, iptal kararını da verir. Yetki tamamen üniversitededir” yanıtını verdi. DR. REZAN EPÖZDEMİR: DAHA SÜRATLİ BİR YARGILAMA SÜRECİNİ GÖZLEMLEYECEĞİZ Yokluk ve açık hata denildi. Diplomayla ilgili böyle karar verildi. İdari Yargılama Usül Kanununda şöyle bir hüküm var. İdare mahkemesinin kararları 30 gün içinde gereği idare tarafından yerine getirilir. An itibariyle usül ve yetkide paralellik ilkesi gereğince diplomayı veren kurum, diplomayla ilgili iptal kararı aldığında Anayasa'nın 101. maddesine ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanuna göre sayın İmamoğlu'nun şu an itibariyle aday olma ehliyeti yok. Bugün itibariyle seçilme yeterliliğini kaybetti. İdare mahkemesinde 60 gün içinde dava açılacak, iptal davası, yürütmenin durdurulmasını isteyecek. Mahkeme şuna bakacak, açıkça hukaka aykırılık ve telafisi imkansız zararlar var. İkisinin var olduğuna karar verilirse yürütmeyi durduracak. Böyle olunca da yeniden aday olmasının önü açılacaktır. Mahkeme esastan karar verene kadar. Diyelim ki bu talep reddedildi. bölge idare mahkemesi, istinaf nezdinde itiraz hakkı olacak. Diyelim ki kabul edildi, idarenin itiraz hakkı olacak. Adli yargıdan farklı olarak, idari yargıda kural olarak duruşması dosya üzerinden karar verilir; ancak duruşma istenirse dosya açılır. Yürütmenin durdurulması verilmese bile ilk derece mahkemesi 6 ay sonra dosya üzerinden iptal kararı verdiği anda sayın İmamoğlu yeniden ilk derece mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmeden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilir; çünkü idari yargı kararları 30 gün içinde yerine getirilmek zorundadır. Daha süratli bir yargılama sürecini gözlemleyeceğiz burada. İPTAL SÜRECİ NASIL GELİŞTİ? BBC Türkçe’nin derlemesine göre İmamoğlu’nun diploması ile ilgili ilk tartışma 2019 yerel seçimlerinin ardından başkadı. 15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi. Başvuruya yanıt veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini söyledi.

İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi Haberi Görüntüle Tartışmayı, CİMER'e Eylül 2024'te yapılan bir başka başvurunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması, savcılığın da bunu YÖK'e iletmesi alevlendirdi. İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ) tanımadığı, bu nedenle diplomanın sahte olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın hemen ardından İBB Tekzip hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1994'te mezun olduğunu gösteren diploma görseli paylaşılarak iddialar yalanlandı. AVUKATLARI NE DEMİŞTİ? Avukatlarının verdiği bilgiye göre İmamoğlu, 5 Eylül 1988'de GAÜ İngilizce İşletme bölümüne girdi. Hazırlık ve 1. Sınıfı tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin ilanı üzerine 29 Ağustos'ta yatay geçiş başvurusu yaptı. Avukatlara göre Üniversite Yönetim Kurulu, not ortalaması ve zamanında başvuru kriterini sağladığı gerekçesiyle İmamoğlu'nun İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü'ne yatay geçişine onay verdi. İmamoğlu, 1994'te üniversiteden mezun oldu. SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 22 Şubat 2025'te soruşturma başlattı. Soruşturmanın ana dayanağını YÖK Denetleme Kurulu'nun 17 Şubat tarihli "Araştırma Raporu" oluşturdu. Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca, YÖK'ün 1993-1994 ders yılından itibaren ÖSYM sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları diplomalarının denkliğinin kabul edilmemesine ilişkin bir kararı olduğu ifade edildi. İMAMOĞLU İFADE VERMİŞTİ İmamoğlu'nun avukatları YÖK raporunu hazırlayanlar hakkında "görevi kötüye kullanma, iftira, adil yargılamaya teşebbüs" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun avukatları, YÖK'ün 1990'da GAÜ'yü tanımamasının, yatay geçişe engel olmadığını ve bir denklik sorunu da oluşturmadığını iddia ediyor. 5 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren İmamoğlu da hakkında hazırlanan raporu eleştirerek "Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır" dedi. ÜNİVERSİTEYE YAZI GİTMİŞTİ Soruşturma kapsamında Başsavcılık 26 Şubat'ta, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıda İmamoğlu'nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında acil bilgi istendi. Üniversite 28 Şubat'ta tahkikat başlatıldığını söyledi. İstanbul Üniversitesi'nden yanıt gelmemesi üzerine Başsavcılık 12 Mart'ta Üniversite'ye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını istedi.