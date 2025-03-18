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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'ndan diploma açıklaması: Böyle bir karar alma yetkileri yok | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan diploma açıklaması: Böyle bir karar alma yetkileri yok

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi ile ilgili "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:13
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        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi ile ilgili "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak." dedi

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.

        İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."

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