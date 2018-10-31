Devlete borç takan elektrik dağıtım şirketlerini faiz çarpacak. Borçlu şirketlerden, amme alacakları faizinin iki katı oranında faiz tahsil edilecek.

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım şirketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın yanı sıra devletten, elektrik üretim AŞ’den (EÜAŞ) de elektrik satın alıyor.

Bazı dağıtım şirketleri, son aylarda devlete borçlarını ödemedi. Borç birikti. Tutar, 3.5-4 milyar tl ile tarihi bir düzeye ulaştı.

Devlet, dağıtım şirketlerini, “borcunuzu ödeyin” diyerek defalarca uyardı. Ancak, borç artmaya devam etti. Bunun üzerine EÜAŞ’ın talebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) devreye girdi.

Kurum, sektörde ses getirecek bir karar aldı. Bu kapsamda devlete borç yapan şirketlere, amme alacaklarına uygulanan faizin 2 katı faiz uygulanacak. Halen faiz oranı yüzde 24. Bu şirketlere, borç tutarları üzerinden yüzde 48 faiz uygulanacak. Söz konusu faiz oranları, yeni borçlara uygulanacak.

EPDK, 2013 yılında Eskişehir ve bölgedeki bazı illere hizmet veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin yönetimine, “devlete olan 180 milyon borcunu ödememesi” ve “finansal darboğaza düşmesi” nedeniyle el koymuştu. Osmangazi, bir süre önce Zorlu Grubu’na satıldı.

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