Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) 2019 yılında devreye girecek yeni serbest tüketici limitini belirledi. Gelecek yıl, aylık faturası 67 liranın üzerinde olan her abone, pazarlık yoluyla daha ucuza elektrik temin edebilecek. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre EPDK'nın söz konusu kararı 20 Aralık 2018 tarihinde yapılan kurul toplantısında alındı. Serbest tüketici alt limiti 2019 yılı için 1600 kilovatsate (kWh) düşürüldü. Bu değere karşılık gelen piyasa açıklığı talep tarafında yüzde 95.4 olarak hesaplandı.

67 LİRA ÖDEYEN KENDİSİ BELİRLEYECEK



Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kilovatsaatin (kWh) üzerine olan veya aylık elektrik faturası 67 liranın üzerinde olan aboneler, "serbest tüketici" olacak. Yani, elektrik ihtiyacını il ya da bölge sınırlaması olmaksızın istediği şirketten veya tedarikçiden pazarlık yoluyla temin edebilecek. Böylece aboneler, elektriği daha ucuza kullanabilecek.



19.5 MİLYON ABONE TEDARİKÇİSİNİ KENDİ SEÇECEK



Yeni düzenlemeyle birlikte 5 milyona yakın abone daha serbest tüketici niteliğine kavuştu. Türkiye genelinde 1600 kilovatsaatin (kWh) üzerinde tüketimi olan toplam 19.5 milyon abone bulunuyor. Serbest tüketici alt limiti, 2018 yılını için yıllık 2000 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanıyordu. Bu da aylık tüketimi 69 liralık olan abonelere karşılık geliyordu.

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