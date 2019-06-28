EPDK, dün 2019 yılının önemli toplantılarından birini gerçekleştirdi. Kurul; elektrik üretim, iletim, dağıtım ve perakende sektörlerini ilgilendiren bir dizi karar aldı. Maliyet artışları, elektrik fiyatlarına yansıtıldı. Konut, sanayi ve ticarethanede elektrik fiyatı yüzde 14.98 oranında artırıldı.

20,52 KURUŞA ÇIKTI

Kurul, devlet şirketi EÜAŞ’ın, “toptan elektrik satış fiyatı”nı da (kilovatsaat başına) 17,27 kuruştan 20,52 kuruşa çıkardı. EÜAŞ’ın, toptan satış fiyatı, sektör açısından izleyen aylarda da tarifeler yönünden önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.



MALİYET BASKISI ORTADAN KALKTI MI?

Peki, EPDK kararı sonrasında elektrik sektörü üzerinde birikmiş maliyetlerden doğan baskı ortadan kalktı mı? Diğer bir deyişle izleyen aylarda yeni bir zam söz konusu mu?

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, EÜAŞ’ın toptan elektrik satış fiyatının 20,52 kuruşa çıkartıldığına dikkat çekerek, “Bu, nihai tüketici fiyatları üzerinde belirleyici etkisi olan temel bir göstergedir. Borsa olarak nitelendirilen serbest piyasada elektriğin 30 kuruş olduğu ve alım garantili yenilenebilir enerji fiyatlarının da ortalama 45 kuruşa çıktığı bir dönemde bir miktar daha artışın gerekli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Doğalgaza da zam gelirse baskı daha da artar” görüşünü dile getirdi. ;

Peki, Ankara bu konuda ne düşünüyor? Ankara, verilere göre hem bir bütün olarak elektrik sektörünü hem aboneleri (konut, sanayi ve ticarethane) gözeten bir karar sürecinin işletildiğini belirtiyor.