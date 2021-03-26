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Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tüm tüketici grupları için sabit tutuldu

Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi
AA

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik tarifeleri 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere vergi ve fonlar dahil tek zamanlı tarifeler için kilovatsaat başına 55,15 kuruş, gündüz tarifesi için kilovatsaat başına 55,91 kuruş ve gece tarifesi için kilovatsaat başına 26,73 kuruş olarak sabit tutuldu.

Öte yandan, EPDK, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin kilovatsaat başına 16,9149 kuruş olmasına karar verdi.

EPDK, 30 Aralık 2020'de söz konusu tarifeyi 20,5000 kuruş olarak belirlemişti. Böylece EÜAŞ'ın bu kapsamda uygulayacağı aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 17,5 indirime gidilmiş oldu.

EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamındaki satış bedeli ise kilovatsaat başına 33 kuruş olarak belirlendi.

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