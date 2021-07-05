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Elektrik santrallerine 271 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 270 milyon 742 bin 789 lira kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizması kapsamında mayıs ayı için en yüksek ödeme 16,3 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak

Elektrik santrallerine 271 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
AA

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 41'ine mayıs ayı için toplam 270 milyon 742 bin 789 lira ödenecek.

En yüksek ödemeler 16 milyon 253 bin 715 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 16 milyon 71 bin 477 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 3 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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