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Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan R32 yeni nesil soğutucu akışkanı, Baymak’ın mevcut ürün gamında Elegant Plus ve Elegant Prime model klimalarında kullanılıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak, klima ürün gruplarına getirdikleri bu yeniliğin, şirketin sürdürülebilirlik anlayışını da en somut biçimde yansıttığını dile getirirken, "Dünyamıza, ülkemize, insanlığa karşı duyduğumuzu sorumluluğun bir gereği olarak, çevre ve doğa hassasiyetini tüm faaliyetlerimizin temeline yerleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da gerek üretim gücümüze gerekse teknolojimize yapacağımız yatırımlarla insana ve insanlığa değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

MÜŞTERİ ARTIK DOĞA DOSTU ÜRÜN İSTİYOR

Müşteri beklentilerinin hızla değiştiğini, artık tüm dünyada doğa dostu ürünlere yönelik talebin gün geçtikçe arttığını söyleyen Ender Çolak, "Bugün doğa ve çevre hassasiyeti müşterilerin de en öncelikli beklentileri arasına girmeye başladı. Yıl başında BSRIA’in yaptığı bir araştırma R32 akışkanının kullanıldığı klimaların pazar payının Avrupa’da 2019 yılında yüzde 37’ye yükseldiğini, bu rakamın 2023 yılında yüzde 80’e ulaşmasının beklendiğini ortaya koydu. Bu aslında hem sektörümüzde yaşanan çevreci dönüşümü hem de müşterilerin doğa bilincini bu ürün grubu içinde en somut biçimde ortaya koyuyor" dedi.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ DE YÜZDE 10 AZALTIYOR

Yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektöründe klimaların çevreye olan duyarlılığı ‘küresel ısınma potansiyeli’ olarak adlandırılan ve tüm dünyada standart olarak kabul edilen ölçümlemeyle değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, R32 akışkanının kullanıldığı klimaların eskilerine göre elektrik faturalarını da yüzde 10’a varan oranda aşağı çektiği kaydedildi.