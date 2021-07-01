Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatı Ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

DOĞALGAZA BU YIL 7. ZAM

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Son zamla beraber elektriğe bu yıl 2. kez zam yapılmış oldu. Ocak ayında elektriğe yüzde 6 zam gelmişti. Doğalgaza ise 2021'de her ay zam geldi. Yani son zam yılın 7. zammı oldu. Önceki 6 zammın tamamı yüzde 1 oranındaydı. Son zamla beraber doğalgaz fiyatı 2021'de yüzde 18.9 yükseldi.

3.5 YILDA YÜZDE 122 YÜKSELDİ

Son zamla beraber elektrik fiyatı son 3.5 yılda yüzde 122 yükselmiş oldu. Ocak 2018'de 100 kilovatsaat elektrik vergiler dahil 41.19 liraydı. Son artışla elektriğin kilovatsaati neredeyse 1 TL'ye ulaşmış oldu.