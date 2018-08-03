Türkiye, bir yandan aşırı sıcaklarla bir yandan da yoğun yağmur ve sel felaketiyle boğuşuyor. Vatandaş, daha da artacağı belirtilen sıcaklara karşı çareyi klimalarda buluyor. Otellerde, alışveriş merkezlerinde, iş yerlerinde ve konutlarda klimalar aralıksız çalışıyor. Bu durum, elektrik tüketiminin da artmasını yol açıyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; günlük tüketim dün klima etkisiyle tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. 978.5 milyon kilovatsaat ile rekor kırdı. Daha önceki rekor, 26 Temmuz 2017 tarihinde 969 milyon 673 bin kilovatsaatti.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, elektrik üretiminin de rekor düzeye çıktığını belirterek, “Üretim, lisanssız tesisler de dikkate alınırsa ilk kez günlük 1 milyar kilovatsaatin üzerini gördü” dedi.



Doğan, klimaların tüketimdeki etkisine ilişkin, “En az 8 bin megavatlık bir etkide bulunulduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Türkiye’de 4 bin 700 megavat lisanssız elektrik üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerin üretime etkisi 1 aylık bir faz farkıyla hesaplamalara dahil ediliyor.





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