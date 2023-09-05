Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım

        Elon Musk, X hesabı üzerinden göndermelerine devam ediyor. (ADL - Anti-Defamation League) 'İftira Karşıtı Birliği'nin Twitter'ı ilk satın almasından bu yana şirkete iftiralar attığını belirten Musk, "Dava açmak zorunda kalabiliriz. Bu durumda herhalde isimlerinin başındaki 'anti' sözcüğünü kaldırırlar" ifadelerini kullandı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk: 'İftira Karşıtı Birliği'ne dava açacağım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elon Musk resmi X hesabı üzerinden bir dizi gönderi yayınlayarak ADL'ye göndermede bulundu.

        Musk ilk gönderisinde, "Çok açık olmak gerekirse, ifade özgürlüğü taraftarıyım, ancak her türlü antisemitizme karşıyım" ifadelerini kullanırken takipçisinden gelen, "Bunu kim sorguluyor ki?" sorusu üzerine ‘İftira Karşıtı Birliği’nin kendisine uzun bir süredir yalan ifadeler kullanarak satın alımdan bu yana, ADL'nin yanlış bir şekilde anti-Semitik olmakla suçlayarak platformu (X - Twitter) öldürmeye çalıştıklarını belirtti.

        "REKLAM GELİRİMİZ 'ADL' BASKISI YÜZÜNDEN DÜŞTÜ"

        Musk gönderilerinin devamında reklam gelirlerinin düşmesine vurgu yaparak, "ABD reklam gelirimiz, esas olarak reklamverenler üzerindeki ADL baskısı nedeniyle yüzde 60 oranında düştü (reklamverenlerin bize söylediği şey bu), bu yüzden neredeyse X / Twitter'ı öldürmeyi başardılar!" dedi.

        "'ANTİ' İFADESİNİ KALDIRMALARI GEREKECEK"

        Musk, "Bu devam ederse, ironik bir şekilde, "Anti Defamation" League'e karşı bir hakaret davası açmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. İftira davasını kaybederlerse, isimlerinin "karşıt" (anti) kısmını bırakmaları gerekecek" şeklinde gönderi yayınladı.

        İşte Musk'ın o tweetleri...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında