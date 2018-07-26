Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı.

Açıklama sonrası İstanbul'da vatandaşlar ekmek fiyatlarındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki; İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar? Ekmek fiyatları ne kadar oldu? İşte ekmek fiyatlarıyla ilgili son durum...

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yapıldığını ve 1.25 lira olan ekmek fiyatının 1.50 TL’ye çıktığını söyledi. Fırıncıların İstanbul’da ikiye ayrıldığını belirten Çetin, “İstanbul Ticaret Odası’na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi. Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen Çetin, “Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimiz de fazlasıyla arttı” ifadelerini kullandı. Yeni zam oranıyla birlikte İstanbul’un bazı semtlerinde ekmek 1.5 TL’ye satılmaya başlandı.

Söz konusu zam sonrası İstanbul'da ekmek fiyatları;

200 gr.: 1 TL'den - 1.15 TL'ye

250 gr.: 1,25 TL'den - 1,5 TL'ye yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek Ücretleri ise şöyle:

250 gr.: 0,75 TL

250 gr. (Kepekli): 0,75 TL

300 gr. (Ramazan Pidesi): 1 TL

İstanbul Halk Ekmek fiyat tablosu:

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