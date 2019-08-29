Eski kocası Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde vahşice öldürülen Emine Bulut, kadın cinayetlerinin sembol isimlerinden biri oldu. Türkiye şimdi “Emine Bulutlar ölmesin diye ne yapılabilir” sorusuna yanıt arıyor. Soru belki zor ama sorunu tespit etmek için elde önemli veriler var. Polis Akademisince hazırlanan ve 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri” raporu önemli ve sarsıcı istatistikleri gözler önüne seriyor. Habertürk’ten Emrah Doğru, “Kadın Cinayetleri” yazı dizisinde hem bu verileri aktarıyor hem de uzman görüşleriyle soruna yanıt arıyor…

Rapora göre 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 726’sı polis, 206’sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayeti işlendi. Cinayetlerin illere göre dağılımını daha iyi anlamak için 1 milyon kişi başına düşen oranlara bakmak gerekiyor. Bu durumda 3 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 10.3’ü Iğdır’da işlendi. 2019’un ilk 6 ayında ise 214 kadın öldürüldü.

Cinayetlerin nasıl işlendiği sorusu da çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Kadınların yüzde 52.8’i ateşli silahlarla öldürüldü. Daha da vahimi bu silahların yüzde 83.9’u ruhsatsız! “Ölmek istemiyorum” çığlığıyla Türkiye’nin kanını donduran Emine Bulut, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol sadece bu Ağustos ayında işlenen iki cinayet. Bu iki cinayette de kullanılan silah bıçaktı. Polis Akademisinin raporunda “kesici ve delici alet” ile işlenen cinayetlerin oranının yüzde 31.9 olması nice Emine Bulutların, Tuba Erkolların olduğunu hatırlattı.

"CİNAYETLER ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadınların öldürülme biçimlerindeki değişime dikkat çekti. 2019 Temmuz ayı verilerine göre kadınların en çok ateşli silahla öldürüldüklerini belirten Ataselim, “Kadın cinayetleri niceliksel olarak artmakla birlikte niteliksel olarak da şekil değiştiriyor ve aslında son dönemde belirgin şekilde görmeye başladığımız kılıçla öldürme, kaynar suda haşlayarak öldürme ya da bıçakla doğrama gibi vahşi durumlarla karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye giden Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı. Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, 9-13 yaşlarındaki 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartmanda defalarca bıçakladı. Bu olayda da görüldüğü gibi Türkiye’de kadınların yüzde 72.8’i evlerinde ya da sığındıkları konutlarda öldürüldü. Sokakta öldürülen kadınların oranı da yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

"UZAKLAŞTIRMA YETERSİZ"

Avukat Ecenur Işın, erkek şiddetine karşı sadece uzaklaştırma kararının alınmasını yüzeysel bir yaklaşım olarak gördüğünü belirterek, “Eğer şartlar sağlanıyorsa daha etkin yollara başvurma imkânı olmalı. Geçtiğimiz günlerde hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Bekir Erkol isimli kişinin eve gidip Tuba Erkol’u vahşice katlettiğini medyadan öğrendik. Bu bize gösteriyor ki her somut olayın üzerine gidilmeli, gerekiyor ise yakın koruma talep edilmeli” dedi.

"CESUR ADIMLAR ATILMALI"

Kanunların etkili bir şekilde işletilemediğini kaydeden Işın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevzuat olarak elimizdeki doneler kuvvetli. Ancak uygulamada çok büyük eksiklikler var ve bunun bedelini kadınlar canlarıyla ödüyor. Esasen toplumdaki algının değişmesi gerekir ve sorunun temeline yönelik adımlar atılmalı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu tür davalara müdahil olması önemli bir husus ancak şiddetin gerçekleşmemesi için cesur adımlar atılmalı."

Türkiye'de hemen her yaştan kadın öldürülüyor. Bu durum istatistiklere de yansıyor. En çok öldürülen yaş grubu yüzde 25.7 oranla 26-35 yaşlarındaki kadınlar. Bunu yüzde 20.2 oranla 36-45 yaş arasındaki kadınlar takip ediyor. Yine yukarıda örneğini verdiğimiz iki kadını da hatırlarsak Emine Bulut 38, Tuba Erkol 37 yaşındaydı...

Daha bir yaşını doldurmadan cinayete kurban giden de 88 yaşında öldürülen kadın da bulunuyor. Yaş ortalaması 36 olan öldürülen kadınların yüzde 58.5'i evli. Öldürülen kadınların eğitim durumuna bakıldığında da ilkokul mezunlarının yüzde 46.1 oranında olduğu görülüyor. Her eğitim seviyesinde öldürülen kadın görülürken daha okul çağında bile olmayan yüzde 6.5'lik oran da dikkat çekiyor.

Faillerin eğitim durumuna bakıldığında da eğitim arttıkça cinayet oranının azaldığı görülüyor. Yüzde 46.1 oranındaki ilkokul mezunu öldürülen kadın oranına karşılık yüzde 46.8 oranındaki ilkokul mezunu fail oranı dikkat çekiyor. Öldürülen evli kadınların oranı yüzde 58.5 iken evli faillerin oranı da yüzde 63.7 olarak kayıtlara geçti.

Faillerin yaş ortalamasına bakıldığında öldürülen kadınlar gibi 26-35 yaş aralığı öne çıkıyor. Öldürülen kadınların yaş ortalaması 36 iken faillerin yaş ortalaması 39. Yüzde 30.2'si vasıfsız işlerde çalışan faillerin yüzde 26.9'u da işsiz. Ve kadın cinayetleri ile ilgili söze gerek bırakmayan istatistik de faillerin maktule yakınlık derecesi... Faillerin yüzde 63.5'i eşlerini ya da sevgililerini öldürüyor...