Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Eminönün'de balık ekmekte yeni gelişme! İBB'nin planı var - HABERLER

Eminönü´nde İBB şirketi BELTUR eliyle balık- ekmek

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin, Eminönü'nde kayıklarda satılan balık ekmek nostaljisine son vermesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Eminönü'nde yapılacak geniş çaplı düzenlemeden sonra, gerek görülmesi durumunda İBB eliyle ekmek arası balık satılabilecek.

İBB balık ekmek

Eminönü´nde, kayıklarda pişirilerek satılan ekmek arası balık nostaljisine, İBB´nin 1 Kasım itibariyle son vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sadece İstanbulluların değil, Türkiye´nin dört bir tarafından İstanbul´a ziyarete gelenlerin ortak anısı olan, Eminönü´nde kayıklardan ekmek arası balık yemek tarihten silinmek üzere. İskeleler arasında satış yapan balık ekmek kayıkçıları uzun zaman önce kaldırılmıştı. Son 3 kayık Galata Köprüsü´nün Eyüp tarafına alınmıştı.

 

İBB yetkilileri, son kalan 3 balık ekmek kayıkçısının kaldırılmasını şöyle açıkladı:

"O kayıkçılarla 10 yıllığına bir sözleşme yapılmış. 2007´da yapılan sözleşmenin süresi 2017 yılında bitmiş. Ancak, zamanında tebligat yapılmadığı için iki yıldır kira sözleşmesi otomatik olarak uzamış. Şimdi Eminönü´nde bütüncül bir anlayışla yeni bir düzenleme yapılacak. Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor."

Yetkililer, "Eminönü´nde ekmek arası balık yeme nostaljisini sona mı erdiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da şu yanıtı verdi: 

"Henüz bir şeye karar verilmiş değil. Ancak gelecekte, bu nostaljiyi yaşatmaya gerek görülürse, İBB´nin şirketi BELTUR eliyle işletilmek üzere, sadece bir teknede balık ekmek satışı yapılabilir. Ancak henüz karar verilmiş bir konu değil."

Sözleşme süreleri dolduğu için kaldırılmak istenen kayıkçıların geçmişte bazı asayiş olaylarına da karıştığını da belirten yetkili, "Galata Köprüsü altında bulunan ve belediye tarafından kiraya verilen dükkanlarda balık pişirildiği, bu dükkan sahiplerinin İBB üzerinde baskı oluşturduğu" şeklindeki değerlendirme için "Kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

PROJE NETLEŞİNCE PAYLAŞILACAK

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Eminönü Meydanı'nın yeniden tasarlandığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı;

"Tarihi değere sahip Eminönü Meydanı, iskelelerinden duraklara kadar yeniden tasarlanıyor. Bu vesileyle bölgede restoranlaşan ve sözleşmeleri biten balıkçı teknelerine tebligat yapılmıştır. @BimtasIBB iştirakimizin hazırladığı proje netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Örgütten özel ekipli koruma! DEAŞ'ın eylemini polis ve MİT önledi
GÜNDEMÖrgütten özel ekipli koruma! DEAŞ'ın eylemini polis ...
Katliamdan sonra 25 yıl saklandığı yerde yakalandı - Haberler
GÜNDEM25 yıl burada saklandı
Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin skandal kararına tepki! "Doğru bulmuyorum" - HABER
GÜNDEMABD'ye tepki: Kabul edilemez!
29 Ekim kutlamalarında CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e saldırı
GÜNDEM29 Ekim kutlamalarında belediye başkanına saldırı
21 ilde DEAŞ operasyonu: 100 kişi yakalandı
GÜNDEM21 ilde DEAŞ operasyonu: 100 kişi yakalandı
Çocuğu dövdüğü cetvel silah sayıldı
GÜNDEMÇocuğu dövdüğü cetvel silah sayıldı
Kargo aktarma merkezinde uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMKargo aktarma merkezinde uyuşturucu ele geçirildi
'Zimmete göz yumma' iddiasıyla dava
GÜNDEM'Zimmete göz yumma' iddiasıyla dava
Öğretmene saldırı! Evine giderken karşısına çıktılar
GÜNDEMÖğretmene saldırı! Evine giderken karşısına çıktılar
Bakan Çavuşoğlu: Kararın sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır
GÜNDEM"Kararın sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X