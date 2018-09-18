Şarkıcı Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlara devam ediyorlar. En son Emrah Karaduman'ın paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Ve 'Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı' iddiları gündeme geldi. Peki Emrah Karaduman kimdir, kaç yaşındadır?

EMRAH KARADUMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Emrah Karaduman, 4 Kasım 1992 tarihinde Samsun'da doğdu. Türk besteci ve aranjördür. İlk albümü Toz Duman'ı Haziran 2015'te yayımlandı.

Müzikal yeteneğini geliştirmek için konservatuvara yazılsa da parasal zorluklar yüzünden eğitime devam edemedi. Bir dönem Samsun'da barlarda çalıştıktan sonra hayalindeki müzikal kariyerin peşine düşmek için İstanbul'a taşındı. Kadıköy'de bir barda çalışırken Hande Yener'in sahne ekibi Emrah'a ulaşarak Yener'in orkestrasına katılma teklifi yaptı. Bu teklifle birlikte yıllarca Hande Yener ile çalıştı. Daha sonra Hande Yener'in çeşitli şarkılarının yanı sıra Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise dahil olmak üzere çeşitli şarkıcıların şarkıları besteledi veya düzenlemelerini yaptı.

Kendisinin ilk stüdyo albümü Toz Duman, 12 Haziran 2015'te DMC tarafından piyasaya sürüldü. Albümdeki "İntikam", "Nerden Bilecekmiş" ve "Kırk Yılda Bir Gibisin" şarkılarına klip çekildi; şarkıları sırasıyla Demet Akalın, İrem Derici ve Murat Dalkılıç seslendirdi.

İlk single çalışması olan Cevapsız Çınlama isimli albümünde parçayı Aleyna Tilki seslendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ