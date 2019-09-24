Tayfun Erdoğan’ın kendisiyle görüşmeyen babasına sitem etmesinden dakikalar sonra Emrah’tan manidar bir paylaşım geldi.
Emrah kızı Eleysa’ya yazdığı “Canım kızım” bestesini altına, "Bir tanecik kızıma yaptım besteyi babasının her şeyi babasının aşkı" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı:
”Canım canım kızım
Bilsen sana ben ne çok aşığım
Yaslandın omuzuma
Bana baba dedin
Ben gözyaşlarımı engelleyemedim
Yaslandın omuzuma
Bana baba dedin
Ben gözyaşlarımı engelleyemedim
Canım kızım
Prensesim”
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