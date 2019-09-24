Tayfun Erdoğan’ın kendisiyle görüşmeyen babasına sitem etmesinden dakikalar sonra Emrah’tan manidar bir paylaşım geldi.

Emrah kızı Eleysa’ya yazdığı “Canım kızım” bestesini altına, "Bir tanecik kızıma yaptım besteyi babasının her şeyi babasının aşkı" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı:

”Canım canım kızım

Bilsen sana ben ne çok aşığım

Yaslandın omuzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Yaslandın omuzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Canım kızım

Prensesim”