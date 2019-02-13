Özel sağlık sigortası fiyatları doktor ücretleri ve tıbbi aletlerdeki fiyat yükselişi ile kimi sigorta şirketlerinde yüzde 30'un üstünde arttı. Ancak sistemin dışında kalmadan aynı hizmeti daha ucuza almanın yolu da var. Özel sağlık sigortası fiyatları fiyat artışları ile birlikte kişiye göre artan oranda değişirken Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ise sadece yatışlı alınan poliçelerde 500-600 ayakta ve yatışlı poliçelerde 1.200 ve 1.600 lira değişiyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan (SGK) yararlanmak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmak zorunlu. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel hastanelere gittiğimizde SGK'nın ödemediği fark ücreti sigortanın kapsamına alıyor. Yani fark ücreti sigorta ödüyor. En önemlisi SGK'lı çalışanlar eğer özel sağlık sigortasından tamamlayıcı sağlık sigortasına geçiş yaparsa bir miktar ek prim farkıyla yenileme garantisi dahil özel sağlık sigortasının sağladığı tüm haklardan yararlanabiliyor. Üstelik üçte bir fiyatına. Eğer kendiniz SGK'lıysanız ve yakınınızda bir SGK anlaşmalı özel hastane varsa ve yurtdışında tedaviyi şart koşmuyorsanız tamamlayıcı sağlık sigortası daha avantajlı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, "Tamamlayıcı sağlık ideal ve ulaşılabilir" dedi. Oğuz, tamamlayıcı sağlık sigortasının tüm yönlerini konuştuk.

HAK KAYBI OLMUYOR, YENİLEME GARANTİSİ İÇİN EK PRİM ÖDENİYOR

-Özel sağlık sigortasından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na geçilmesi durumda vatandaşlar herhangi bir hak kaybına uğruyorlar mı?

Vatandaşların özel sağlık sigortalarından tamamlayıcı sağlık sigortasına geçişlerinde ürünlerde sunulan teminat içerikleri, sigortalı ödeme payı ve teminat limitleri farklılık gösteriyor. Özel sağlık sigortasına sahip vatandaşlar anlaşmalı hastanelerde muayene olduklarında sahip oldukları sigorta paketindeki değişen ödeme oranlarına göre ödeme yaparken, tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise seçtikleri plan kapsamında sadece zorunlu fark ücretini ödüyor. SGK tarafından kapsama alınan ve Genel Sağlık Sigortası olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor.

Özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi alan sigortalılar kullanıma bağlı ek prim ödemezken, tamamlayıcı sağlık sigortalarında yenileme garantisi alan sigortalılardan kullanıma bağlı olarak ek prim alınması söz konusu olabilmektedir.

ÖMÜR BOYU YENİLEME UYARLANIYOR

-Özel sağlık sigortasından tamamlayıcıya geçildiğinde ömür boyu yenileme garantisi devam eder mi?

Poliçe değişikliği taleplerinde dikkat edilen hususlardan biri ömür boyu yenileme garantisidir. Eğer poliçe sahibi özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisine sahipse ilgili hak tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yenileme garantisi olarak uyarlanıyor.

-Sigorta kapsamında bir değişiklik olur mu?

Özel sağlık sigortaları, temelde yatarak ve isterseniz ayakta tedavilerinizi kapsayabiliyor. Tercih ederseniz, özel sağlık sigortanıza ek olarak; check-up teminatını da ekleyebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ise ekonomik bir bütçe ile sağlık ihtiyaçları için, SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih ederken, yüksek standartlarda hizmeti, sigortalının ödemesi gereken fark kısmı hariç olmak üzere ilave ücret ödemeden almak isteyenler için uygundur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları da yatarak ve ayakta tedavileri kapsayabilmektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları sadece Türkiye sınırları içinde geçerli. Özel sağlık sigortalarında yurtdışı teminatı bazı poliçelerde otomatik olarak verilirken bazılarında ek olarak alınıyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına ek olarak; doğum ve tüp bebek teminatları da eklenebiliyor. Her iki sigorta türünde bireysel ya da aile olarak sağlık sigortası yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları SGK’sı aktif olan bireyleri kapsarken, özel sağlık sigortalarını herkes satın alabilir.

SADECE SGK İLE ÇALIŞAN ÖZEL HASTANELERİ KAPSIYOR

-Çalışılan hastane sayısında azalma olur mu?

Sigorta şirketleri sağlık sigortaları kapsamında hastaneler ile anlaşmalar yapmaktadır. Sonrasında sunulan paketler kapsamına göre de anlaşmalı sağlık kuruluşlarını kendi içlerinde networklere ayırarak ya da ayırmadan hizmet sunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında, sigorta şirketlerinin anlaşma sağladıkları hastanelerin aynı zamanda SGK ile anlaşmalı olması zorunludur. Dolayısıyla hastane sayısındaki değişim hastanelerin; hem sigorta şirketleri ve hem de SGK ile olan anlaşmalarına bağlı olarak değişmektedir.

-Ortalama ne kadarlık bir fiyat avantajı sağlanır?

Özel sağlık sigortasının sunduğu olanaklardan faydalanmak isteyen, fakat bütçesi kısıtlı olan kişiler için tamamlayıcı sağlık poliçesi ideal ve ulaşılabilir bir ürün diyebiliriz. Dolayısıyla, hem vatandaşların bireysel olarak, hem de kurumların çalışanları için yaptıracakları grup poliçelerinde tamamlayıcı sağlık sigortasının önemini arttırması beklenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları; kapsamı, ödeme oranı, teminat limitleri gibi önemli kriterlere bağlı olarak özel sağlık sigortaları ile kıyaslandığında yaklaşık 3’te 1 oranında fiyat avantajı sağlayabilmektedir.