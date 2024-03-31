En uzun oy pusulası megakentte

Türkiye sandık başında. 81 ilde yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacak. Yerel seçimlerde oy pusulaları ile ilgili de yeni ayrıntılar da çıktı. Buna göre en uzun oy pusulasının 97 santimle İstanbul'da olduğu öğrenildi.

3 büyükşehrin oy pusulalarında İstanbul'u İzmir takip etti. İzmir'de oy pusulalarının uzunluğu 86 santim, Ankara'da da 79 santim oldu.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE 1 METREYDİ Öte yandan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan oy pusulasının uzunluğu da çok konuşulmuştu. Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasının uzunluğu tam 1 metre olarak ölçülmüştü. REKLAM

2019'DA KAÇ ADAY YARIŞMIŞTI? 2019 yerel seçimlerinde de 26'sı bağımsız toplam 32 aday yarışmıştı. Bu seçimlerde de İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için 22'si partili, 27'si bağımsız toplam 49 aday yarışıyor.