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        Haberler Gündem Güncel En uzun oy pusulası megakentte - Güncel haberler

        En uzun oy pusulası megakentte

        3 büyükşehirde oy pusulalarının uzunluğu belli oldu. İstanbul 97 santimle ilk sırada yer alırken, İzmir 86 santimle ikinci sırada, Ankara da 79 santimlik oy pusulası ile üçüncü sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:46
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        En uzun oy pusulası megakentte
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        Türkiye sandık başında. 81 ilde yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacak. Yerel seçimlerde oy pusulaları ile ilgili de yeni ayrıntılar da çıktı. Buna göre en uzun oy pusulasının 97 santimle İstanbul'da olduğu öğrenildi.

        3 büyükşehrin oy pusulalarında İstanbul'u İzmir takip etti. İzmir'de oy pusulalarının uzunluğu 86 santim, Ankara'da da 79 santim oldu.

        14 MAYIS SEÇİMLERİNDE 1 METREYDİ

        Öte yandan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan oy pusulasının uzunluğu da çok konuşulmuştu. Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasının uzunluğu tam 1 metre olarak ölçülmüştü.

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        2019'DA KAÇ ADAY YARIŞMIŞTI?

        2019 yerel seçimlerinde de 26'sı bağımsız toplam 32 aday yarışmıştı. Bu seçimlerde de İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için 22'si partili, 27'si bağımsız toplam 49 aday yarışıyor.

        AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, bugün yapılan yerel seçimler için oy pusulasını tanıtmıştı
        AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, bugün yapılan yerel seçimler için oy pusulasını tanıtmıştı

        CEM YILMAZ'DAN OY PUSULASI YORUMU

        Bu sabah sandık başına giden Cem Yılmaz da esprileriyle görevlileri ve vatandaşları kahkahaya boğdu. Oy pusulasının 97 cm olduğu hatırlatılması Yılmaz, gazetecilerin "Zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde" ifadelerini kullanması üzerine "Sizin esprilerinizi kim yazıyor?" yanıtıyla kahkahaya boğdu.

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