Son dakika: Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

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Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi ve AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulasını paylaştı. Özel pusulanın uzunluğunun 1 metre olduğunu söyledi.

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulasının basımına başlandı. AK Parti'nin YSK üyesi Recep Özel, Twitter hesabından oy pusulasını paylaştı.

Özel, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçiminde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup oy pusulasının boyutu 100 cm .(Bir metre)

Hayırlı olsun" dedi.

— Recep Özel (@recepozel32) April 19, 2023

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SON HALİ BELLİ OLDU

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi. Bu kapsamda, 8 Nisan'da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.

Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.