Enerji talebi 2040'ta günlük 357,5 milyon varil olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Enerji talebi 2040'ta günlük 357,5 milyon varil olacak

DHA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) "zorlaşan piyasa koşulları ve ekonomide stres bazlı gelişmeler ile ilgili işaretlere" bağlı olarak, önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin petrol talebi öngörüsünü düşürdü

OPEC küresel petrol talebi öngörüsü

OPEC'in Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, dünyada 2040'a kadar küresel enerji talebi yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357,5 milyon varil petrol eş değerine yükselecek

Dünyada 2040'a kadar küresel enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357,5 milyon varil petrol eş değerine yükseleceği öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, 2040'ta fosil yakıtların küresel enerjideki payı yüzde 75'i aşacak. Fosil yakıtlar içinde petrol yüzde 28,2 ile en büyük pay sahibi olacak. Petrolü yüzde 25,2 ile doğalgaz ve yüzde 21,5 ile kömür izleyecek.

Enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2040 itibarıyla yüzde 19, nükleer enerjinin payı ise yüzde 6,1 olacak.

Küresel enerji talebi, 2018'den 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357 milyon 500 bin varil petrol eş değerine yükselecek. Söz konusu artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinin enerji talebi, bu dönemde günlük 3,1 milyon varil petrol eşdeğeri düşerken, OECD üyesi olmayan ülkelerin ise günlük 74,8 milyon varil petrol eşdeğeri artacak.

Küresel petrol talebi ise 2040'ta günlük 110,6 milyon varil olarak gerçekleşecek. OECD bölgesinde talep, günlük 38,3 milyon varil olurken, OECD üyesi olmayan ülkelerin petrol talebi ise günlük 72,3 milyon varili bulacak.

Küresel petrol talebinde sektörel bazda en fazla artışın yaşandığı alan kara yolları ulaşımı olacak. Kara yollarında petrol kullanımı 2040'ta günlük 47,3 milyon varil olacak. Bunu havacılık, sanayi ve petrokimya gibi sektörler takip edecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı
ENERJİHES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı
Elektrikte bu bedel istenemez - Haberler
ENERJİ"Bu bedel istenemez"
Son dakika! Bakan duyurdu! Yerli enerjide rekor
ENERJİBakan duyurdu! Yerli enerjide rekor
Enerjisa Enerji, 798 milyon lira kar elde etti
ENERJİEnerjisa Enerji'den 798 milyon lira kâr
Dolardaki düşüş akaryakıta neden yansımıyor?
ENERJİDolardaki düşüş akaryakıta neden yansımıyor?
Brent petrolün varili 62,30 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 62,30 dolar
Türkiye'de gaz neden pahalı? - Haberler
ENERJİGaz neden pahalı?
Saudi Aramco'nun ilk halka arzı aralıkta başlıyor
ENERJİHalka arzı başlıyor! 2 trilyon dolar...
"Kamu-Özel İş Birliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı"
ENERJİ'Yerli kömür üretimine ağırlık vermemiz gerek'
Doğalgaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak
ENERJİDoğalgaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X