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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olur?

Milyonlarca memur ve emeklinin gündemindeki enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Peki Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olur?

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olur?

Enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun cevabı TÜİK tarafından açıklanan veriler ile belli olucak. Kasım ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde. Tüketici fiyat endeksi kasım ayında yıllık yüzde kaç olucak? İşte haberin detayları...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2021 tarihinde saat 00.00'da açıklanacak.

ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM

En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.

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