Enflasyona karşı 'uzman' kalkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta Bireysel Emeklilik
ABONE OL

3.2 milyon BES yatırımcısı 43 milyar lirasını uzmanlara teslim etti

Enflasyonun yıllık yüzde 85 aylık yüzde 3.5 olduğu dönemde tam 3.2 milyon BES katılımcısı 43,5 milyar liralık birikimini uzmanlara teslim etti. Uzmanların yönettiği 'değişken fonların getirisi enflasyonu yenerek aylık yüzde 10.44 yıllık ise yüzde 223'e kadar çıktı. Hisse senedi fonlarını bir aylık getirisi yüzde 18.5 olurken son 1 ayda Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji sektörü fonu yüzde 28 ile lider oldu. Aynı dönemde dolar yüzde 0,12 Euro yüzde 6 altın yüzde 6.6 getiri sağladı. Hisse senetleri piyasasının 1 aylık getirisi yüzde 22'yi geçti.

3.2 milyon BES yatırımcısı 43 milyar lirasını uzmanlara teslim etti
Enflasyona karşı 'uzman' kalkanı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Enflasyonun yüzde 85'i aşarak yatırım araçlarını solladığı ortamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları uzmanlara güvenerek enflasyona karşı kalkan oluşturmaya çalışıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre toplam 14.4 milyonu bulan BES katılımcılarından tam 3.2 milyon BES yatırımcısı 43,5 milyar liralık birikimini uzmanlara teslim etti. Uzmanların yönettiği 'değişken fonların getirisi enflasyonu yenerek aylık yüzde 10.44'e yıllık ise yüzde 223'e kadar çıktı. BES fonlarının toplam getirisine bakıldığında hemen tüm fonların enflasyonu geride bıraktığı görülürken en fazla kazancı yüzde 18.5 ile hisse senedi fonları yatırımcıları kazandı. Yüzde 10.4 getiri sağlayan değişken fonları yüzde 9 ile katılım fonları ve yüzde 7.9 ile karma esnek fonlar takip etti. Kıymetli maden fonları yüzde 6.3 ve tahvil faizlerindeki düşüş nedeniyle yıllık getirisi düşük olan borçlanma araçları fonları ise 1 ayda yüzde 5.26 kazandırdı.

TEKNOLOJİ FONU 1 AYIN LİDERİ

Hisse senedi fonlarını bir aylık getirisi yüzde 18.5 olurken son 1 ayda Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji sektörü fonu yüzde 28 getiri ile lider oldu. Yüzde 26 ile Allianz Yaşam Koç İştirak endeksi fonu ikinci yüzde 25 ile Metlife Emeklilik hisse fonu ise üçüncülük ipini göğüsledi . Bir çok hisse senedi fonunun Borsa İstanbul'un getirisi olan yüzde 22'yi geçtiği görüldü. Hisse senedi fonlarında yıllık olarak en iyi kazancı yüzde 221 ile Cigna Sağlık hisse fonu sağladı. İkinci yüzde 197 ile Fiba Emeklilik hisse senedi fonu üçüncü ise yüzde 195 ile Axa Hayat hisse fonu oldu.

DEĞİŞKEN FONLAR HİSSEYİ ARATMADI

Borsa İstanbul'un yüksek performansıyla getirileri katlanan hisse fonları yatırımcılarını değişken fon yatırımcıları da yalnız bırakmadı. Uzmanların yönettiği bu fonların bir çoğunun getirisi yüzde 20'yi geçti. Katılım Emeklilik Değişken fonu yüzde 24, Cigna Sağlık ve Metlife Emeklilik değişken fonları uzmanlara güvenip birikimini yönettiren yatırımcıya yüzde 23 kazandırdı. Yıllık getirileri bakıldığında ise Cigna Sağlık değişken fonunun yüzde 223'lük rekor kazancı göz doldurdu. Aynı emeklilik şirketinin 2 fonu daha en iyi getiri sağlayan ilk üç arasına girdi. Yine uzmanların yönettiği ancak bu kez taşıması gerekli hisse veya tahvil konusunda kısıtlamaları az olan karma fonlar da aylık yüzde 14'e ve yıllık yüzde 97'ye varan kazançları ile göz doldurdu.

STANDART FONLARA MERKEZ DESTEĞİ

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine devam etmesi ile piyasada tahvil ve bono faizlerinin düşmesi devlet iç borçlanma araçları ile tahvillere yatırım yapan fonların getirisini artırdı. Standart fonların aylık getirisi yüzde 11'e kadar çıkarken yıllık getiriler de yüzde 70'i aştı. Ancak yine de enflasyonun altında kaldı. Borçlanma araçları fonları da yıllık yüzde 50 civarındaki getiri ile reel olarak yatırımcısına kaybettirdi ama aylık getiri yüzde 5'i aşarak aylık enflasyonu aştı.

FONU SEÇEMEYEN KAYBETTİ

Fonunu iyi seçemeyen yatırımcı ise büyük kayba uğradı. Para piyasası fonlarını tercih edenler aylık yüzde 15 ve yıllık yüzde 19 ile enflasyonun oldukça altında getiri ile yetindi. Altın ve döviz fonlarında yıllık getiri yüzde 40-50 düzeyinde kalırken başlangıç fonlarında da kazanç yüzde 21 ile sınırlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Quick Sigorta, acente toplantısı yerine okul yaptırdı
SİGORTA Acente toplantısı yerine okul yaptırdı
Allianz Finansal Danışmanlık hizmetini hayata geçiriyor
SİGORTA BES yatırımcısına finansal danışmanlık
BES hisse fonlarının 1 yıllık getirisi tarihi zirvesine ulaştı
SİGORTA Hisse fonlarının tarihi koşusu
Ferdi kaza sigortası nedir?
SİGORTA Ferdi kaza sigortası nedir?
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası nedir?
SİGORTA İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası nedir?
Trafik sigortasında yeni yol haritası: İyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı trafik sigortası - Haberler
SİGORTA Trafik sigortasında yeni yol haritası
Kasko sigortası ile hangi riskler kapsamdadır?
SİGORTA Kasko sigortası ile hangi riskler kapsamdadır?
Kasko sigortası nedir?
SİGORTA Kasko sigortası nedir?
Kaskoda kullandığın kadar öde dönemi
SİGORTA Her bütçeye uygun poliçe dönemi
14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nın program detayları belli oldu
SİGORTA Sigortacılık Konferansı 8-9 Kasım'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.