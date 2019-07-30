Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Sibel Can, önceki akşam Harbiye Açıkhava konserinde sahne aldı. Oğlu Engincan Ural, annesini yalnız bırakmadı.

Ural, "Annem çok heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım. Günlerdir birlikte prova yapıyoruz ama hala heyecanlı. Çok özel bir gösterisi olacak, bunun için iki gündür prova yapıyoruz" dedi.

"ANNEMİ SAHNEDE İZLEMEK GURUR VERİCİ"

Engin Ural, muhabirlerin "Bu şarkıyı çok seviyorum. Benim için söyle' dediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna, "Sen Gelmez Oldun' şarkısını çok seviyorum. Benim en favori şarkım o. Eşlik edemiyorum, müzikle ilgileniyorum fakat sesim yok. Annemi sahnede izlemek inanılmaz bir duygu, gurur verici. Özellikle burada onu görmek benim tüylerimi diken diken ediyor. Ben genelde de annemi hiç yalnız bırakmıyorum, hep beraberiz. Buraya daha çok önem veriyoruz çünkü annem bizi burada yanında görmek istiyor. Bir nevi uğuru gibiyiz, farklı bir enerji topluyor. Onun dışında başka bir şey yok" yanıtını verdi.

"KADIN HEP KANIYOR"

Sibel Can hayranı olan İrem Derici, "Biz üçümüz 3 yıldır bu konsere gelmeye çalışıyoruz. Ya ölümden dönüyoruz ya da başka şeyler oluyor ama bugün burada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sibel Can hayranıyım ama ilk kez konserine geliyorum. En çok sevdiğim şarkısı 'Kanasın' Kadın hep kanıyor" şeklinde konuştu.

"BASINA SELÜLİT ŞOV YAPIYORUZ"

Muhabirlerin "Tatil yaptınız mı, nasıl gidiyor sorusuna?" Derici, "Tabi, hatta Bodrum'da konserim olduğunda iki gün öncesinden gidip basına güzelce selülit şov yapıyoruz. Kayseri'nin pastırması, İrem Derici'nin selüliti... Ne korkacağım, alt tarafı et büzüşmesi. Her yaz meşhur olan şey..." cevabını verdi.

"BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM"

Yıllardır Sibel Can'ın sahne kıyafetlerini diken ünlü modacı Nur Yerlitaş, hasta olmasına rağmen Can'ı yalnız bırakmadı. Yerlitaş, protokol bölümüne gelerek, "Engincan çok tatlı, çok yakışıklısın. Birlikte fotoğraf çektirelim" ifadelerini kullandı.