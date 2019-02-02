İzmir'in Gaziemir ilçesinde, dün saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde bir cinayet işlendi. Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erdal Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POMPALI TÜFEKLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan polis, okulun bahçesinden yürüyerek dışarı çıkan Şengül G.'yi, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen ve emniyete götürülen Şengül G.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şengül G. polise verdiği ifadede, eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Şengül G., Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca onu vurduğunu anlattı.

OTOPSİ YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre Erdal Demirsoy'un cenazesi ise savcının incelemelerinin ardından dün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlandığı, Demirsoy'un cenazesinin yakınlarınca teslim alınıp toprağa verileceği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.